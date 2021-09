"Ganz-oder-gar-nicht-Typ" möchte OB in Gießen werden

"Unglaublich schöner Ort" mit Symbolcharakter: In der Nordstadt liegen Frank-Tilo Bechers private, berufliche und kommunalpolitische Wurzeln in Gießen. Foto: Friese

GIESSEN - Die Bank am Roten Weg hat Frank-Tilo Becher natürlich nicht zufällig ausgewählt. Der Treffpunkt sei symbolisch, stehe für das, "was Gießen auszeichnet" - diese "Stadt der zweiten Blicke", auf die man sich einlassen und sorgfältiger hinschauen müsse, um ihren wahren Charakter zu erkennen. Und der Rodtberg mit den vielen Wiesen und Bäumen sei eben so ein "unglaublich schöner Ort", in den es sich tiefer einzutauchen lohne. Die Nordstadt insgesamt ist für den 58-Jährigen aber noch viel mehr. Dort nämlich liegen nicht nur seine privaten und beruflichen Anfänge in Gießen, weil er 1994 in der Paulusgemeinde seine erste Pfarrstelle übernommen hat, sondern auch "die Wurzeln meines kommunalpolitischen Lebens". Viele "durchgängige Linien", die er seitdem verfolgt habe, könnten dort verortet werden. Der nächste Schritt soll ihn nun vom Landtag in Wiesbaden an die Spitze des Rathauses am Berliner Platz führen. Das mag zwar nicht "Teil eines großen Plans" sein, wie Becher im Gespräch mit dem Anzeiger betont. Trotzdem reize ihn die Perspektive, die künftige Entwicklung Gießens gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern "intensiv zu gestalten".

Es kam durchaus überraschend, als die SPD im Dezember 2017 den Theologen aus dem Hut zauberte, um als Nachfolger von Gerhard Merz den Wahlkreis 18 zu verteidigen. Der Coup ist bekanntlich geglückt, der parteipolitische "Frischling", wie sich Becher selbst bezeichnete, holte zehn Monate später auf Anhieb das Direktmandat - obwohl die Genossen hessenweit eher schlecht abschnitten. Vielleicht gründete sein Erfolg aber vor allem auch darin, dass er zumindest "keine lange Geschichte in einer Partei und im Politiksystem" vorzuweisen hat. Die Werte der SPD und deren Arbeit in Gießen seien ihm allerdings schon immer nahe gewesen, "nur wollte ich nie mit Parteibuch von der Kanzel predigen"

Zu einem Umdenken hätten ihn die massiven Proteste und dumpfen Parolen von "Pegida" veranlasst - sowie amerikanische Freunde, die wissen wollten: "Was tut Ihr in Deutschland, um Eure freiheitliche Grundordnung zu schützen?" Angesichts wachsender "Sorgen um die politische Kultur in unserem Land" sei der Parteieintritt daher eine Art "demokratisches Bekenntnis" gewesen. Für die SPD avancierte Becher fortan zum Hoffnungsträger. Und da sein Name als potenzieller OB-Kandidat bereits seit einer Weile gehandelt worden war, sollte Dietlind Grabe-Bolz nicht erneut antreten, konnte die endgültige Entscheidung zu seinen Gunsten längst nicht mehr so sehr erstaunen.

ZUR PERSON Im Jahr 1963 in Frankfurt geboren, wuchs Frank-Tilo Becher in Hainstadt bei Offenbach auf. Das Abitur machte er an der Einhardschule in Seligenstadt, studierte danach von 1982 bis 1990 Evangelische Theologie an der Goethe-Universität Frankfurt sowie an der Universität Hamburg. Das Theologische Examen absolvierte Becher bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, während seines Lehrvikariats war er bei der Heilig-Geist-Gemeinde in Wiesbaden-Biebrich tätig. Für ein Jahr wechselte der Theologe nach New York zum Lutherischen Weltbund, gewann dort Einblicke in Diplomatie und Verhandlungsführung, ehe er 1994 in Gießen in den Dienst der Paulusgemeinde eintrat. Im Anschluss übte Frank-Tilo Becher von 2002 bis 2018 das Amt des Dekans im Evangelischen Dekanat Gießen aus. Seit 2017 ist er Mitglied der SPD, seit 2020 Vorsitzender des SPD-Unterbezirks, dem Hessischen Landtag gehört er seit 2018 an. Für seine Partei ist er dort Sprecher für Asyl- und Flüchtlingspolitik, ehrenamtliches Engagement, Jugendpolitik, Ausbildung, Justizvollzug sowie Religions- und Kirchenpolitik. Außerdem ist er Mitglied der Christlich-Islamischen Gesellschaft in Gießen und Aufsichtsratsvorsitzender der Jugendwerkstatt Gießen gGmbH.

"Es hat sich eine weitere neue Möglichkeit aufgetan, die meine Begeisterungsfähigkeit angefacht hat", erklärt der Landtagsabgeordnete. Überzeugungsarbeit habe er dafür bei seiner Familie nicht leisten müssen - nach dem Motto: "Ich habe da schon wieder eine verrückte Idee." Beratung und Rückversicherung habe er sich aber sehr wohl geholt. Das Votum seiner Frau Jutta und der drei erwachsenen Kinder sei einhellig und uneingeschränkt zustimmend gewesen. Auch deshalb geschehe das, was momentan passiert, "mit einer großen Gelassenheit, denn ich bin aus dem Alter raus, in dem ich mir selbst noch etwas beweisen muss". Den Gießenerinnen und Gießenern würde er indes "sehr gerne beweisen, dass ich ein guter Oberbürgermeister bin".

Judo, Handball, Chorgesang

Groß geworden ist Frank-Tilo Becher in Hainstadt im Landkreis Offenbach. Sport und Musik haben seine Jugend stark geprägt. Begonnen mit Kunstradfahren, sei alsbald seine Leidenschaft für Judo geweckt worden, während er im Handball das Mannschaftserlebnis gesucht habe. "Ich war Kreisläufer, da galt es, immer gut anspielbar zu sein", erzählt er. Musikalisch widmete er sich dem Chorgesang und spielte Geige, sogar elektrisch verstärkt in einer Rockband. Später ließ er sich noch Schlagzeug beibringen. "Damals habe ich keinen Auftritt von Santana verpasst. Meine große Schwester hat mich zudem früh auf Jazzkonzerte mitgenommen."

Die Eltern waren in den 50ern aus der DDR geflohen, der Vater erreichte den Westen über das Notaufnahmelager im Meisenbornweg. Das Ost-West-Thema sei also stets präsent gewesen. Und habe dazu beigetragen, dass eine "enorme Dankbarkeit und Wertschätzung für Demokratie und Freiheit" zu den nachhaltigen Lebenserfahrungen gehörten. In der kirchlichen Jugendarbeit setzte er sich obendrein mit Themen wie Umweltschutz, Fairer Handel und dem Engagement für Frieden auseinander. "Persönlichkeiten wie Nelson Mandela hatten aus diesem Grund eine große Bedeutung für mich." Ein Leitgedanke, der ihn auch aus dieser Faszination heraus seit jeher angetrieben habe, sei die "Frage nach Gerechtigkeit". Je älter er wurde, desto mehr habe er gemerkt, dass das, was jede und jeder als ungerecht empfindet, ganz unterschiedlich sein könne. Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt stelle dies eine Herausforderung dar. "Die Kunst ist es dann, Kompromisse zu finden, die von allen als gerecht wahrgenommen werden."

Eine wichtige Rolle spiele in diesem Zusammenhang die Gemeinwesenarbeit, deren in Gießen vielerorts gut lesbare "Handschrift" er sehr zu schätzen wisse. Denn sie sei das Markenzeichen einer Stadt, die sich um alle Bewohner kümmere, die sich darum bemühe, dass auch unter schwierigen Bedingungen und ungleichen Voraussetzungen so etwas wie Gemeinschaft entstehen kann. Damit lässt sich auch wieder der Bogen zur Nordstadt schlagen, in der Frank-Tilo Becher acht Jahre als Pfarrer sowie als Religionslehrer in der Landgraf-Ludwig-Schule gewirkt, den Stadtteilsanierungsprozess "Soziale Stadt" mitbegleitet, "auf vielen Sofas gesessen und Beziehungen aufgebaut hat".

Viele heterogene Biografien kennengelernt zu haben, auch in den 16 Jahren als Evangelischer Dekan, sei ein "wertvoller Schatz". Das, so ist er überzeugt, habe ihm ein feines Gespür verschafft, was die Menschen bewegt, was sie brauchen und belastet, worüber sie sich freuen. Zu diesem "Innenblick" passe auch eine ihn inspirierende indianische Weisheit: "Gehe hundert Schritte in den Schuhen eines anderen, wenn Du ihn verstehen willst." So mag es nicht verwundern, dass Becher "Wachsamkeit und Empathie" zu seinen Stärken zählt und sich mit dem Motiv des "Brückenbauers" gut aufgehoben fühlt, wohingegen er als Schwäche einräumt, "manchmal von einem ihn selbst anstrengenden Perfektionismus eingeholt zu werden" und um sich herum "Leute für die Details" zu benötigen.

Mit dem Einzug in den Landtag vor zweieinhalb Jahren musste sich der Gießener freilich erst mit den ganz eigenen Spielregeln des Politikbetriebes arrangieren, der "komplexer ist, als man vielleicht denkt". Ein "bisschen Fremdheit im System" könne allerdings auch jede Menge Kreativität freisetzen. In jedem Fall habe die neue Aufgabe seine "Wahrnehmung der gesellschaftlichen Wirklichkeit nochmals sehr geweitet".

Aber ist Frank-Tilo Becher nun eigentlich mehr Theologe oder mehr Politiker? "Ich bin ein Ganz-oder-gar-nicht-Typ", lautet seine Antwort. Soll heißen: Wenn er etwas tue, dann "mit Fleisch und Blut, mit Herz und Seele" - und keineswegs "abgebrüht". Gleichwohl mache er keinen Hehl daraus, in der Politik aus seiner christlichen Tradition heraus stets mit einer bestimmten Haltung unterwegs zu sein. Entscheidend sei, in der jeweiligen Rolle einerseits Sicherheit zu erlangen, andererseits eine klare Trennlinie zum Privaten ziehen und gut umschalten zu können: zum Beispiel durch Läufe und Fitness, den Besuch sportlicher Wettkämpfe, "die etwas Elektrisierendes und Entspannendes zugleich haben", Gartenarbeit oder kleine Hauskonzerte mit den Kindern.

Sollten die Gießener ihm am 26. September oder in einer eventuellen Stichwahl mehrheitlich das Vertrauen schenken, sei es ein zentrales Anliegen, parteiübergreifend ein faires Miteinander anzustreben und die Menschen in ihrem Lebenskontext einzubeziehen, damit sie das Gefühl haben: "Hey, die meinen wirklich mich." Dazu sei es wiederum erforderlich, "den Mut zu haben, ein paar Muster und Rituale aufzubrechen". Apropos: Der Nordstadt ist Frank-Tilo Becher bis heute treu geblieben, nur wohnt er inzwischen auf der anderen Seite der Marburger Straße.