Gärtnern macht Studierenden in Gießen "richtig Spaß"

Verschiedene Nutz- und Zierpflanzen in selbstgestalteten Hochbeeten und Töpfen schmücken das Y-Haus im Wohnheim Eichendorffring. Foto: Studentenwerk

GIESSEN (red). Sich gemeinsam für die Umwelt stark machen und dabei gleichzeitig das Zuhause verschönern - das haben sich einige Bewohnerinnen und Bewohner von zwei Gießener Studierendenwohnheimen zum Ziel gesetzt. Im Leihgesterner Weg 124-134, besser bekannt als "Legoland", entstand bereits vor längerer Zeit die Idee für einen Gemeinschaftsgarten. Nach einiger Planung und der Erarbeitung eines Konzeptes konnte vom Studentenwerk für die neue Gartensaison der Startschuss an die Projektgruppe erteilt werden, die neben einem Nutzgarten außerdem die Installation eines Insektenhotels, einer Insektentränke sowie eine insektenfreundliche Wildblumenwiese geplant hat. "Wir begrüßen die Idee der Studierenden, gemeinsam einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten", so Ralph Vogtmann, Leiter Studentisches Wohnen beim Studentenwerk. Julia Sinn, die an der Justus-Liebig-Universität (JLU) Umweltmanagement studiert und Teil des Gärtner-Teams ist, ergänzt: "Dass wir hier, direkt bei uns zu Hause, unser erlerntes Wissen aus dem Studium praktisch anwenden können, passt super. Und natürlich macht das Gärtnern auch richtig Spaß, gerade wenn man sieht, dass die Pflanzen sich gut entwickeln und man nach einiger Zeit selbst ernten kann." Für die Bepflanzung der Nutzgartenfläche hat die Gruppe mehr- und einjähriges Obst und Gemüse sowie Kräuter und Beeren vorgesehen und für den anfallenden biologischen Abfall wurde ein Kompost aus Paletten angelegt.

Ingwer und Kurkuma

Auch im Eichendorffring, dem größten Wohnheim des Studentenwerks, wurde bereits im Sommer vergangenen Jahres gemeinsam mit dem dortigen Wohnheimberater Jan Dennerlein und einigen Bewohnern eine Garten AG gegründet und mit dem Bau zweier Paletten-Hochbeete begonnen. Im Frühjahr 2020 wurden die Beete dann komplett fertiggestellt und bepflanzt. "Ich freue mich, dass in der AG inzwischen sieben hochmotivierte Studierende mitarbeiten", so Wohnheimberater Jan Dennerlein. Auf Anregung einer AG-Teilnehmerin aus Indien wurden Ingwer und Kurkuma angepflanzt - sie schmücken inzwischen gemeinsam mit Radieschen, Kohlrabi, Tomaten, Paprika, Chili und Zucchini den Bereich rund um den Eingang zum Y-Haus. Passend zum Standort hat die AG zusammen mit Jan Dennerlein außerdem ein Y-förmiges Insektenhotel gebaut und mehrere Pflanzkübel mit einem bunten Mosaik verziert. Die sprichwörtlichen Früchte der Arbeit ernten die Mitglieder der AG gemeinsam.