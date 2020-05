Gastronomen in Gießen vor Wiedereröffnung kritisch

Für die Gastronomie gelten wegen der Pandemie neue Regeln. Viele Betriebe sehen das kritisch. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

GIESSEN. Wegen der Corona-Krise dürfen Restaurants und Gaststätten seit knapp zwei Monaten nur Abhol- und Lieferservices bieten. Das ändert sich am kommenden Freitag: Viele gastronomische Betriebe können wieder öffnen, es gelten allerdings strikte Auflagen. Die Skepsis ist deshalb groß. "Ich probiere es mal eine Woche", sagt Maurice Zach-Zach vom "Hawwerkasten". Positiv sieht dagegen Heyligenstaedt-Geschäftsführerin Bettina Leidner die Lockerungen: "Wir haben lange genug getrauert. Alle Mitarbeiter sind hier und total happy". Um die Betriebe auf die Regeln hinzuweisen und Hilfestellung zu bieten, hat Bürgermeister Peter Neidel in dieser Woche einen Brief an die Gastronomen geschrieben.

Landesverordnung

So ernst erlebt man Shademan Souri sonst eher selten. Konzentriert blickt der Geschäftsführer in die Kamera, um zu verkünden, dass die "Pizza Wolke" am Freitag nicht wieder öffnen wird. Souri argumentiert mit der gültigen Landesverordnung, in deren Auslegungshinweisen die Regeln für die Gastroszene in Hessen klar formuliert sind. Konkret: Auf fünf Quadratmetern für den Publikumsverkehr zugänglicher Grundfläche darf sich ein Gast aufhalten. Es gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern, es sei denn, die Gäste stammen aus einem Hausstand oder sind durch Trennwände getrennt. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen die Gastronomen Name und Anschrift der Gäste notieren, das Personal ist zum Tragen eines Mundschutzes verpflichtet. Gegenstände zur gemeinsamen Nutzung wie Gewürzstreuer dürfen nicht bereitgestellt werden. Hygienemaßnahmen sind zu treffen und zu überwachen. Aushänge zu Abstands- und Hygieneregeln sind anzubringen.

Souri macht seine Meinung zu den Auflagen in einer mit einem Video flankierten Botschaft im Internet klar: "Zwar hat die Landesregierung Lockerungen bekannt gegeben, aber Hand aufs Herz: Die Lockerungen sind so, als würdest Du einem Inhaftierten Freigang gewähren, aber dafür seine Haftstrafe nochmal verlängern." Der Geschäftsführer betont, dass man keinesfalls die Gesundheit der Gesellschaft gefährden wolle. Die Auflagen, die die Plätze im Innenraum der "Wolke" von 56 auf zwölf und auf der Außenfläche von 36 auf vier reduzierten, veränderten jedoch den gemeinschaftlichen Charakter der "Pizza Wolke". Und: "Schaut man sich die Buchhaltung an, wird das alles nicht besser. 2019 haben wir im Durchschnitt 363 Pizzen pro Tag produziert. Ab diesem Freitag könnten wir bei voller Auslastung lediglich 108 Pizzen produzieren. Wie sollen wir damit gesund wirtschaften?", unterstreicht Souri, der mit der "Pizza Wolke" weiterhin einen Lieferservice anbietet. Er fordert von der Politik Auflagen, die zusammen mit der Gastronomie erarbeitet werden sollen.

Ganz anders sieht es im Restaurant Heyligenstaedt aus, wo man das To-go-Geschäft ebenfalls beibehält und den Gastraum Freitagabend öffnet. "Viele Gäste wollen wieder kommen", macht Leidner deutlich. Da man zudem über eine große Fläche verfüge und die Bestuhlung generell geräumiger sei, verliere man durch die Corona-Regeln keine Tische. Zudem hat das Restaurant auch seine Lounge umstrukturiert und für Gäste Zeitfenster von 18 bis 20 Uhr und ab 20.15 Uhr eingerichtet, für die Reservierungen im Internet möglich sind. Gäste können Name und Anschrift digital angeben, einen Ausdruck beim Besuch mit einer Unterschrift versehen und am Einlass abgeben. Auch Speisekarten müssen nicht zwingend mit den Händen berührt werden: Das Restaurant hat sie mit QR-Codes versehen, die für Handys lesbar sind.

Der "Kleine Lenz" öffnet am Freitag mit 25 statt bislang 75 Plätzen. Betreiber Tobias Bach hofft auf gutes Wetter, denn dann stünden dem "Lenz" im großen Biergarten weitere 100 Sitzplätze zur Verfügung. Im Ulenspiegel, in dem Bach ebenfalls Betreiber ist, seien derzeit nur Kulturveranstaltungen mit bis zu 45 Personen zulässig.

Wirtschaftlichkeit

"Mit diesen Zahlen kann kein Gastronom überleben", kritisiert Bach. Aus seiner Sicht gehe es jetzt für die Betriebe nur darum zu zeigen, dass "sie noch nicht weg sind". Wirtschaftlich helfe die Situation ab Freitag nicht weiter. "Und damit man überhaupt aufmachen darf, muss man weiteres Geld in die Hand nehmen, um beispielsweise Desinfektionsmittelständer anzuschaffen. Dabei ist es ein Problem, sie überhaupt zu kriegen", erläutert der Gastronom.

"Ich mache für meine Stammkunden auf", erklärt Zach-Zach, der mit dem Hawwerkasten weiterhin auch auf Abhol- und Lieferservice setzt. Ob sich die Öffnung am Freitag lohne, sei die Frage, weshalb er zunächst für eine Woche teste. Wenn sich die Situation nicht adäquat regeln lasse, werde er den Laden wieder schließen, so Zach-Zach, der darauf hinweist, dass er für den Betrieb "einen Haufen Personal braucht. Und ich muss Einkäufe machen, bei denen ich vorlegen muss." Der Liefer- und Abholservice des Gutburgerlich läuft weiter, der Gastraum bleibe allerdings geschlossen, berichtet Philipp Kübler. Sicher ist noch nicht, ob das Restaurant einen Teil der Außenfläche nutzt, wogegen klar ist, dass "Schwätzer & Söhne" vorerst geschlossen bleibt. Auch Kübler argumentiert mit der stark reduzierten Platzzahl und dem großen Vorbereitungsaufwand. Ganz ähnlich begründet Dietmar Knöß vom "Justus im Hessischen Hof", dass sein Restaurant am Freitag ebenfalls nicht öffnet. Der Ladenverkauf des Café Geißner ist wie gehabt geöffnet. Der Café-Bereich bleibt dagegen wegen der Einschränkungen durch die Landesauflagen zu. Die zwei "Reynabi Döner" in Grünberger Straße und Dammstraße bieten ihre Produkte weiterhin im Abhol- und Lieferservice an. Derzeit prüft das Unternehmen jedoch, inwieweit im Hof vor dem Laden in der Dammstraße weitere Sitzmöglichkeiten geschaffen werden können.

Wer sich Essen liefern lassen will, findet den Kontakt zu genannten und weiteren Gastronomen im Internet unter der Adresse giessenteiltaus.de.