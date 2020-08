Gaumen- und Augenschmaus ab sofort in der Bürgerhaus-Gaststätte in Rödgen

Neues Ambiente: Bei der Innenausstattung bewies Jeannette Becker ihr "goldenes Händchen". Foto: Schäfer

GIESSEN-RÖDGEN"Lass uns zum Olli gehen", wird es ab heute wieder in Rödgen heißen. Nur, diesmal ist die Adresse eine andere. "Von Goethe, Schiller, Busch und Erhardt sind wir inspiriert worden", erzählten Oliver - eigentlich nur Olli genannt - und Jeannette Becker gestern Nachmittag einem Dutzend Gäste, denen sie ihr neues Lokal im Rödgener Bürgerhaus vorstellten. Dieses heißt nämlich "Noch'n Gedicht - Tafeln & Schwafeln". Die bekannten Worte "noch'n Gedicht" stammen von Heinz Erhardt und zieren auch als Titel eines seiner Gedichtbücher.

Ein großes Sorgenkind war das Restaurant im Rödgener Bürgerhaus gewesen. Einem Pächterwechsel folgte der nächste; neuer Wirt - Wirt weg - Leerstand - neuer Wirt - wieder weg - wieder Leerstand. So ging es Schlag auf Schlag viele Jahre lang, bis die Stadthallen-Gesellschaft (SHG) mit ihrem Geschäftsführer Sadullah Gülec es leid war und beschloss, keinen weiteren Pächter mehr einzusetzen. Mit diesem Schlussstrich, der letztendlich doch keiner war, tat sich 2019 für den neugegründeten Verein "Lebendiges Rödgen" die Chance auf, eine Heimstatt für seine vielfältigen Aktivitäten zu finden (Diese Zeitung berichtete). Doch dann kam vor einigen Monaten die Anfrage des ortsansässigen Wirtes Oliver Becker, der damals die noch einzige Dorfgaststätte betrieb. Da der Wirt einen guten Ruf besitzt, schon 30 Jahre Gastronomieerfahrung aufweisen konnte - sieben Jahre "Kaiserhof", 14 Jahre "TSG Vereinsheim" (beides in Wieseck) sowie zuletzt neun Jahre im nur 150 Meter vom Bürgerhaus entfernten "Zum kühlen Grund" tätig war, begann die SHG, ihr "Nein" zu einem weiteren Pächter zu überdenken.

Nach fruchtbaren Gesprächen gab es einen Fünf-Jahres-Vertrag für die neuen Pächter. Die SHG ihrerseits nahm ordentlich Geld in die Hand, um die Voraussetzungen für ein längeres Gelingen der Wirtsleute zu schaffen.

100 000 Euro wurden, so Gülec, investiert. Am auffälligsten ist, dass künftig eine Außenbewirtschaftung möglich ist. Dazu wurde eine Fläche von 36 Quadratmetern ausgebaggert, um bis zu 45 Sitzplätze im Freien zu schaffen; derzeit knapp 30 wegen der Corona-Epidemie.

Barrierefrei wurden WCs in der Gaststätte eingebaut. Gülec denkt auf Nachfrage über eine behindertengerechte Nachbesserung nach. Der alte Windfang, der die frühere Eingangstür schützte, wurde entfernt und damit anderthalb Quadratmeter zusätzliche Nutzfläche geschaffen. Auch wurde einiges bei der Küchentechnik optimiert.

Die Eheleute Becker investierten 15 000 Euro in die Innenausstattung. Momentan ist Platz für 50 Gäste; nach Corona 90. Hier bewies Jeannette Becker ihr "goldenes Händchen" für die fantasievolle und kreative Umgestaltung. "Sehr schön und gemütlich" waren die übereinstimmenden Kommentare der ersten Gäste, die die geschmackvollen Dekorationen bewunderten. "Die Leute kommen heutzutage nicht nur zum Essen, zum Gaumenschmaus. Auch das gute Ambiente ist wichtig, quasi der Augenschmaus", sagte Oliver Becker und fügt hinzu: "Vielleicht bleiben sie dann nach dem Essen noch ein bisschen sitzen."

Es gebe sicherlich einfachere Zeiten eine neue Gaststätte zu eröffnen als gerade jetzt, bemerkte Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Bürgerhäuser in den Stadtteilen seien ein Ort der Begegnung, des Austausches mit anderen Bürgern. "Gut für die Infrastruktur, wenn ein Bürgerhaus mit einer Gaststätte verbunden ist." Ortsvorsteherin Elke Victor wünschte den Wirten, "dass das Ding hier richtig aus allen Nähten platzt."

Montags ist Ruhetag, ansonsten ist ab 17 Uhr geöffnet, sonntags bereits ab 11.30 Uhr. "Donnerstags machen wir auch bereits um halb zwölf auf, da haben wir zwei Stammtische", so Becker. Highlight der Gäste waren bisher die Schnitzel. Dazugekommen sind nun spezielle Nudelgerichte. Und mit "nichts aus Flaschen", versichert Jeannette Becker, "werden unsere Salatsoßen zubereitet."