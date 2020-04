Gedankenchaos, frei zur Bearbeitung

Mit dem gebotenen Abstand: Künstlerin Ingke Günther und Kulturamtsleiter Stefan Neubacher mit dem neuen Band der "Gießener Kunstreihe". Foto: Gauges

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

giessen. Die bildende Kunst blüht in diesen Tagen und Wochen notgedrungen im Verborgenen. Museen und Galerien sind geschlossen, an Vernissagen ist angesichts des Versammlungsverbots nicht zu denken. Doch da gibt es ja noch die vom Kulturamt herausgegebene "Gießener Kunstreihe": eine so kleine wie feine Publikation, in der regelmäßig interessante Maler und Bildhauer eine Bühne bekommen, die in der Stadt leben und arbeiten. Nun liegt der achte Band der Reihe vor, präsentiert wird diesmal eine auf vielen Feldern beheimatete Künstlerin und Kunstvermittlerin: Ingke Günther.

Bekannt ist die gebürtige Gießenerin vor allem durch ihre Arbeit als Leiterin und Kuratorin des Gießkannenmuseums, das sie zusammen mit ihrem Ehemann Jörg Wagner anlässlich der Landesgartenschau 2014 ins Leben rief. Gemeinsam mit ihm leitete sie auch das StadtLabor, das bis August 2019 zwei Jahre lang auf vielfältige Weise Anregungen der Bürger suchte und sammelte, um die derzeit geplante Neukonzeption des Oberhessischen Museums voranzubringen. Sie organisierte zahlreiche Projekte im öffentlichen Stadtraum, lehrt am Institut für Kunstpädagogik an der Justus-Liebig-Universität und betreibt gemeinsam mit Wagner im Internet die Künstlerseite www.extraktnetz.de, in dem das Paar etwa seiner Faszination für Kioske und Abendbrottische nachgeht.

Neben der Vermittlungsarbeit gibt es aber auch noch eine kreative Seite, die Ingke Günther im eigenen Atelier auslebt - angesichts mangelnder Ausstellungsmöglichkeiten derzeit "so intensiv wie lange nicht mehr", wie sie berichtet. Künstlerisch beschäftigt sich die Gründerin eines "Schimpfwortarchivs" bevorzugt mit der Sprache - und genau darum geht es auch in dem neuen Band, für den sie einige jüngere, "durchaus sperrige Arbeiten" ausgewählt hat. In den abgebildeten Collagen werden Begriffe zum Bildgegenstand, etwa in dem Werk "ich wiederhole mich", bei dem ebenjener Schriftzug in einer etwas krakeligen Variante vor dem Hintergrund abstrakter schwarzer Flächen auf Papier zu lesen ist - und zwar gleich zweifach.

Eine weitere Arbeit aus dem Jahr 2015 besteht allein aus den klein geschriebenen Worten "schlafen, wirken, ruhen, schlafen", was gleichzeitig für ihren Titel sorgt. Und in an die kindliche Handschrift von Schülern erinnernden Schwüngen ist eine mit Bleistift aufgetragene Frage auf Millimeterpapier zu lesen: "warum sitze ich immer wieder am katzentisch der deutungshoheit?".

In ihrer künstlerischer Arbeit "sind die Bilder immer weiter verschwunden und die Worte sind selbst zu den Bildern geworden", erzählt Ingke Günther bei der Vorstellung des neuen Bandes. So entstanden schließlich Objekte, die sich nahezu ausschließlich aus Worten und Wortkombinationen zusammensetzen und "das Dargestellte zu Text und Bild zugleich machen", wie es im von ihrer Dortmunder Künstlerkollegin Jette Flügge beigesteuerten Vorwort heißt. Ingke Günther versuche nicht, zu erklären, sondern führe den Betrachter "in das Gedankenchaos, das sie für sich selbst geordnet hat und ihm zur eigenen Bearbeitung überlässt", folgert Flügge. Und das lässt sich nun, wenn auch nicht in einer Ausstellung, so doch immerhin in Schwarz auf Weiß nachlesen. Eigentlich hätte die Gießenerin mit ihren Arbeiten gerade das Literaturhaus Halle bestücken sollen, bei der ihr "das ganze Haus zur Verfügung gestanden hätte". Daraus ist angesichts den Folgen der Corona-Pandemie nichts geworden. Und so empfindet sie die neue Publikation als wohltuende Unterstützung und "Trostpflaster" in für Künstler besonders schwierigen Zeiten.

Kulturamtsleiter Dr. Stefan Neubacher freut sich "über die tolle Möglichkeit", mit der in einer Auflage von 500 Exemplaren gedruckten Reihe Gießener Künstlern eine Plattform bieten zu können. Sie zeige, welch vielfältige und originelle Kunstszene sich in der Stadt etabliert habe. Mittelfristig ist nach einer erfolgreichen Erstauflage auch wieder eine Gruppenausstellung mit mehreren in der Reihe porträtierten Künstlern geplant, verriet Neubacher.

Zu bekommen ist der kostenlose Band in der geöffneten Tourist-Information (Schulstraße 4) oder auf Nachfrage im Kulturamt der Stadt Gießen.