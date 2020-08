Gedenken an Alan Kurdi

Jetzt teilen:

Gießen (red). Am 2. September jährt sich der Tod des kleinen Alan Kurdi zum fünften Mal. Das Foto, wie das Kind, mit rotem T-Shirt und blauer Hose, kopfüber am türkischen Strand lag, ging um die Welt und löste Entsetzen aus. Jetzt, fünf Jahre später, hat sich die Situation für flüchtende Kinder nicht verbessert, sondern weiter dramatisch verschlimmert. Es wird geschätzt, dass ein Drittel der ertrunkenen Menschen Kinder und Minderjährige sind, heißt es in einer Pressemitteilung von Seebrücke Gießen. Deshalb wird die Hilfsorganisation am Mittwoch um 16 Uhr am Kugelbrunnen eine Gedenkkundgebung abhalten. Mit freundlicher Genehmigung von Sea-Eye werden unter anderem Kinderbilder aus dem Lager Moria, fotografiert von Alea Horst, gezeigt. Eine Installation mit Schwimmwesten, Schuhen und Papierschiffchen symbolisiert die Situation am Mittelmeer. OB Grabe-Bolz wird ein Grußwort sprechen.