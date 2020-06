Gedenken an geschätzten Mitarbeiter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (ikr). Holger Schnorr war Mitarbeiter des Spezialisierten Ambulanten Palliativ Teams (SAPV) am Gießener Uniklinikum. Sein viel zu früher Tod mit 48 Jahren hinterließ eine große emotionale Lücke. Der Lützellindener wurde auf der Palliativstation im "Hanns-Gotthard Lasch Haus" auf dem Gießener Universitätsklinikgelände in der letzten Phase seines Lebens betreut. Steffen Böhm und Melanie Hofmann, Freunde des Verstorbenen seit Kindertagen, hatten anschließend in den sozialen Medien einen Spendenaufruf zugunsten des Fördervereins PalliativPro gestartet, um damit ihren Dank auszudrücken. Dass dabei von Familie, Freunden und Bekannten die stattliche Summe von 3800 Euro zusammenkam, überraschte die Initiatoren, mit diesem hohen Betrag hatten sie nicht gerechnet. An der Übergabe des symbolischen Spendenschecks auf der Palliativstation an den Vorstandsvorsitzenden von "PalliativPro", Prof. Ulf Sibelius, und seinen Stellvertreter Dr. Hans Joachim Schaefer nahmen auch die Witwe und Tochter des Verstorbenen, Britta und Johanna Maria Schnorr, sowie viele seiner einstigen Kollegen teil. "Wir haben Geld gesammelt, um den Mitarbeitern der Station für die tolle Betreuung von Holger, den wir alle 'Holgi' nannten, zu danken", betonte Steffen Böhm. "Diese Spende ist für uns besonders berührend", bekannte Prof. Sibelius im Gedenken an den geschätzten Mitarbeiter. Das Geld werde den Patienten zugutekommen, versicherte er.

Der 2006 gegründete Verein hat das Ziel, schwerstkranke Menschen zu unterstützen und zu begleiten, um ihre Lebensqualität zu verbessern, wenn eine Heilung ausgeschlossen ist. Er trägt sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Der Verein unterstützt in Gießen und Friedberg die stationären und ambulanten Palliativteams auf vielfältige Weise: PalliativPro finanziert unter anderem Fort- und Weiterbildungskurse der ambulanten Palliativ-Care-Teams in Gießen und Friedberg mit sowie die Arbeit von Honorarkräften wie beispielsweise Psychoonkologen, Ergo- und Musiktherapeuten.