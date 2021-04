Gedenken der Corona-Opfer auf dem Kirchenplatz

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am Sonntag, 18. April, findet in Berlin die zentrale Gedenkfeier für die Toten der Corona-Pandemie in Deutschland, ausgerichtet von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, statt. Der Magistrat der Universitätsstadt Gießen beteiligt sich daran und lädt mit dem Rat der Religionen im Landkreis zu einem gemeinsamen Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie ein. Eine Teilnahme ist ebenfalls auch online über die Homepage der Stadt Gießen möglich. Die Liveübertragung beginnt um 18 Uhr und kann unter www.giessen.de/Gedenkstunde gestartet werden. Gemäß den geltenden Vorgaben ist bei einer Teilnahme an dem Gedenken auf dem Kirchenplatz um 18 Uhr, eine medizinische Maske zu tragen. Ebenso ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstands. Das Programm, zu dem Grußworte von Oberbürgermeisterin Grabe-Bolz und Propst Matthias Schmidt sowie eine Ansprache des Ärztlichen Direktors des UKGM, Prof. Werner Seeger, gehören, beginnt mit großem Glockengeläut aller Gießener Kirchen. Musiker des Stadttheaters sorgen für „Zwischenspiele“.