Gedenken in Gießen zum fünften Todestag von Alan Kurdi

Aktivisten der "Seebrücke Gießen" haben den Kugelbrunnen zur Erinnerung an Alan Kurdi drapiert. Foto: Schäfer

GIESSEN"Nicht aufgeben! Nicht nachlassen!", rief Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz den etwa 50 Teilnehmern gestern Nachmittag am Kugelbrunnen zu. Hier veranstaltete die Seebrücke Gießen, die die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer unterstützt, eine Kundgebung anlässlich des fünften Todestages von Alan Kurdi.

Mit den Worten: "powervolle Frau, die viel in die Wege geleitet hat", wurde Vera Bonica, das Gesicht der Gießener Seebrücke, angekündigt.

Das Strandfoto von dem tags zuvor ertrunkenen zweijährigen Alan Kurdi ging vor genau fünf Jahren, am 3. September 2015, um die Welt. Mit ihm ertranken seine Mutter und sein fünfjähriger Bruder. Bonica erzählte vom Leben dieser syrischen Familie: Es war bescheiden, aber sicher. Vater Abdullah arbeitete als Frisör in Damaskus. 2011 wurde das Haus der Familie durch einen Bombenangriff zerstört. Nachdem Abdullah von der Regierung unter Diktator Baschar al Assad gefoltert worden war, musste die Familie nach Aleppo fliehen. Als auch dort der Krieg eskalierte, flohen sie weiter nach Kobane, der Heimatstadt der Frau. Dort wurde Alan geboren. Der Vater übersiedelte in die Türkei, holte seine Familie nach. Ein Antrag, nach Kanada einzureisen, wo die Schwester des Vaters lebt, wurde abgelehnt. 4000 Euro erhielt er dann von ihr, um die Schlepper für eine Bootsüberfahrt durch das Mittelmeer nach Europa zu bezahlen. Die Familie kam auf eines von zwei Booten. Nicht alle Insassen hatten Schwimmwesten. Als die beiden Schiffe kenterten, starben insgesamt zwölf Menschen; unter ihnen Abdullahs Frau und seine beiden Kinder.

Bonica weiter: "Das ist heute fünf Jahre her, und die Situation für flüchtende Menschen nach Europa hat sich nicht gebessert. Im Gegenteil, über 500 registrierte Leichen allein in diesem Jahr im Mittelmeer."

Auf einem großen Banner war zu lesen: "Aufnahmekriterien? - Brauchen Schutzbedürftige nicht!" Viele der Teilnehmer appellierten mit Aufschriften an die Solidarität, sahen Seenotrettung als Pflicht, setzten "Massengrab Mittelmeer" mit "Rassismus" gleich, forderten: "Lasst die Menschen rein - Wir haben Platz."

Auch die Stadt Gießen hatte sich Anfang 2020 dem Bündnis "Sicherer Hafen" wie viele andere Städte auch angeschlossen und sich damit zur Aufnahme von in Seenot Geretteten bereit erklärt. "Dies war ein Zeichen der Solidarität mit der "Seebrücke", so Grabe-Bolz. "Wir sind nach wie vor bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, insbesondere Kinder und Jugendliche." Grund für Letzteres sei, dass die Stadt von 2015 bis 2017 vielen 15- bis 17-Jährigen, darunter viele unbegleitete Flüchtlinge, Hilfe und Unterstützung gegeben habe. Außerdem sei dies eine "gute Tradition der Stadt. Denn seit 1949 sind wir sicherer Hafen für Flüchtlinge", so die OB. Sie erinnerte an das damalige Notaufnahmelager, dem Vorläufer der heutigen Erstaufnahmeeinrichtung. "Wir in Gießen haben das immer mitgetragen und geholfen." Die Stadt wollte Kinder und Jugendliche aufnehmen, "weil die am schutzlosesten sind." Allerdings werde dazu der Bund gebraucht, um dies zu bewerkstelligen und "diese humanitäre Katastrophe abzuwenden."

Ein Drittel Kinder, berichtete Bonica, seien es laut einer spanischen NGO unter 400 an der spanischen Küste in einem gewissen Zeitraum gefundenen Toten gewesen. Laut UHNCR (Flüchtlingsorganisation der UN) hätten weltweit Kinder und Minderjährige einen Anteil an Flüchtenden von 40 Prozent. "Wir, die Seebrücke, fordern die sofortige Evakuierung des überfüllten griechischen Flüchtlingslagers Moria; vor allem der Kinder und Jugendlichen."

Mit einer Schweigeminute endete der offizielle Teil der Kundgebung. Symbolisch wurde der Kreuzplatz - Standort Kugelbrunnen - temporär in Alan-Kurdi-Platz umbenannt. Dutzende Bilder der Fotografin Alea Horst aus dem Lager Moria waren an langen Leinen aufgehängt. Sie zeigten allesamt fröhliche Kindergesichter, die das Leid der Kleinen vergessen ließen.