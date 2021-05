Gedenkfeier: "Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!"

Ein Blick auf die Kundgebung am Berliner Platz. Foto: Rüdiger Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Es ist der Tag der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, das Ende des Dritten Reiches und damit einhergehend die Befreiung von Diktatur und Terrorherrschaft der Nationalsozialisten.

Auch in diesem Jahr begeht der Kreis-DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) gemeinsam mit der Gießener Zivilgesellschaft sowie verschiedenen hiesigen Organisation, Initiativen und Parteien den Tag auch als ein Tag gegen Rassismus und Antisemitismus, Ausgrenzung und Diskriminierung in jeglicher Form.

Ort der Kundgebung war vor dem Rathaus am Berliner Platz. In den Redebeiträgen vom DGB-Kreisverband, der Jüdischen Gemeinde, dem Verband Sinti und Roma, dem Ausländerbeirat, dem AStA der JLU, Vertreter des Queer-feministischen Frauenreferats/Autonomen Schwulen-Trans*-Queer-Referats und der Jusos ging es hauptsächlich um politische Verfolgung. Auch 76 Jahre nach Ende des Dritten Reiches sei noch immer die öffentliche Thematisierung wichtiger denn je, diese sichtbar und verständlich machen für unsere Gesellschaft. Daraus ergebe sich die kollektive Vergewisserung des moralischen Imperativs, "dass Auschwitz nicht noch einmal sei". Das stelle eine elementare Verantwortung der Menschheit dar.

Über sechs Jahre lang ein rassenideologischer Vernichtungskrieg, der unbegreifliches Elend und Leid über die Welt brachte und letztlich Millionen Menschen das Leben kostete und in dem das größte Menschheitsverbrechen fußte: Sechs Millionen europäische Juden fielen dem Rassenwahn der Nationalsozialisten zum Opfer. In weiten Teilen Europas war jüdisches Leben ausgelöscht. Ein systematischer Völkermord, gar eine industrielle Vernichtungspraxis, dem auch weitere Gruppen, wie beispielsweise Sinti und Roma, Obdachlose, Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung sowie politisch Verfolgte und Kriegsgefangene in Konzentrationslagern zum Opfer fielen.

Mit insgesamt 60-70 Millionen Toten steht der Zweite Weltkrieg für die größte Tragödie der Menschheitsgeschichte. Ein historisch beispielloser Angriff auf die Menschlichkeit, eine Zerstörung aller kulturellen Ideale, die die Aufklärung hervorgebracht hatte, der bis heute eine zeitlose und unverkennbare Mahnung an die gesamte Menschheit darstellt.

Der Tag der Befreiung sei nicht nur ein Tag des Gedenkens, der Mahnung und der Erinnerung, sondern vor allem auch ein Tag, der uns allen einen Auftrag für die Zukunft gebe. Ein Tag, um Jahr für Jahr für Frieden, Verständigung, Solidarität und Toleranz und gegen Krieg, Hass und Faschismus auf die Straße zu gehen. In diesem Jahr unter dem Motto: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!