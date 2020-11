Gedenkfeiern am Volkstrauertag

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Zum Gedenken der Toten beider Weltkriege kommt der Magistrat der Stadt zu einer zentralen Gedenkstunde am Sonntag, Volkstrauertag, zusammen. Um 11.30 Uhr wird der Gießener Bläserkreis die Versammlung auf dem Neuen Friedhof eröffnen, bevor Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz eine Ansprache hält. Es folgen Fürbitten durch Gemeindereferent Gerd Tuchscherer. Weitere Kranzniederlegungen finden am Friedhof für ausländische Soldaten, dem Bombenfriedhof, dem Mahnmal für die deportierten und ermordeten jüdischen Mitbürger Gießens und auf dem Friedhof für Fremdarbeiter statt. Im Anschluss daran wird es eine Kranzniederlegung am Mahnmal für alle Opfer und Verfolgten des Naziregimes auf dem Rathausvorplatz geben.

In den Stadtteilen

Auch in den Stadtteilen werden Gedenkfeiern abgehalten: In Allendorf am Mahnmal auf dem Friedhof um 9.30 Uhr unter Beteiligung von Stadträtin Gerda Weigel-Greilich und Ortsvorsteher Thomas Euler; in Kleinlinden um 11 Uhr am Denkmal zu Ehren der Toten auf dem Friedhof. Nach der Begrüßung durch Pfarrer Ekkehard Landig spricht das Ortsbeiratsmitglied Prof. Frieder Lutz; in Lützellinden am Ehrenmal auf dem Friedhof spricht Bürgermeister Peter Neidel um 11.15 Uhr und legt anschließend mit Ortsvorsteher Markus Sames einen Kranz nieder; in der Friedhofshalle Rödgen beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst. Es spricht Stadtrat Johannes Zippel. Mit Ortsvorsteherin Elke Victor wird am Ehrenmal einen Kranz niedergelegt. Auf dem Friedhof in Wieseck spricht Stadträtin Astrid Eibelshäuser um 10.30 Uhr zum Gedenken und legt mit Ortsvorsteher Wolfgang Bellof einen Kranz nieder. Zuvor, gegen 10.15 Uhr, wird zum Gedenken an die vertriebenen und ermordeten jüdischen Mitbürger sowie zur Erinnerung an die geschändete Synagoge am Gedenkstein an der Poart ein Kranz niedergelegt. Die Bevölkerung ist eingeladen, an den Versammlungen teilzunehmen.