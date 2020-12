Gedenkstunde zum Jahrestag des Bombenangriffs auf Gießen

Nach der Gedenkstunde legen Dietlind Grabe-Bolz und Frank Schmidt einen Kranz am Stadtkirchenturm nieder. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - GIESSEN. Der Bombenhagel, der vor 76 Jahren, am 6. Dezember 1944 ab 20 Uhr, Gießen in eine Feuersbrunst verwandelte und fast vollständig in Trümmer legte, „kam nicht aus heiterem Himmel“, verdeutlichte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz in der Pankratiuskapelle. Anlass ihrer Rede war die Gedenkstunde zum Jahrestag des Bombenangriffs. „Es war die größte Zäsur in unserer Stadt. In einer halben Stunde waren 80 Prozent der Innenstadt vernichtet, 400 Menschen umgekommen. Die Brandbomben in den engen Gassen lösten einen Feuersturm aus. Ein kaum vorstellbares Inferno.“ Ein Augenzeuge habe es so empfunden, „als sei die Hölle emporgekommen“.

„Wir wissen nicht, ob die Menschen etwas ahnten, als um 19.54 Uhr die Sirenen losheulten.“ Denn so völlig unerwartet seien die Bomben auf Gießen nicht gekommen. „Die Zerstörung deutscher Städte durch britische und amerikanische Bomber war schon lange im Gange.“ Angefangen mit solcherart Bombardierungen hätten allerdings bereits zu Kriegsbeginn die Deutschen. Grabe-Bolz las dazu aus einer Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, gehalten im vergangenen Februar in Dresden: „Damals, am 1. September 1939, brachten Sturzkampfbomber der deutschen Luftwaffe Tod und Zerstörung über Wieluń (Polen) – ohne jede Vorwarnung. Ihr Bombenhagel traf eine schlafende, ahnungslose, wehrlose und militärisch völlig unbedeutende Stadt. Er zertrümmerte das Krankenhaus, verwüstete den Marktplatz, brannte den Stadtkern nieder, tötete in dieser ersten Stunde des Krieges 1200 Menschen. Die Bomben von Wieluń waren das erste Verbrechen in einem Krieg, den das nationalsozialistische Deutschland in die Welt trug. Sie waren Vorboten des Grauens, das deutsche Selbstüberhebung, deutscher Rassenwahn und deutscher Vernichtungswille in den folgenden sechs Jahren über ganz Europa brachten. Sie markierten den Beginn einer Entgrenzung der Gewalt, die im Zweiten Weltkrieg weit mehr als 50 Millionen Menschen das Leben kostete.“ Grabe-Bolz verwies auf die sechs Millionen ermordeten Juden, Sinti und Roma, die Gequälten und Ermordeten in den Konzentrationslagern. „Wir gedenken der Opfer Gießens, Deutschlands und ganz Europas.“

Die Oberbürgermeisterin sagte, dass der physischen Zerstörung der Stadt durch den schweren Luftangriff eine andere Zerstörung seit mehr als einem Jahrzehnt vorangegangen sei. „Unsere Stadt ist nicht erst 1944 zerstört worden. Ihre Zerstörung begann schon 1933.“ Sie meinte damit die durch die Nationalsozialisten veranlassten Bücherverbrennungen – „Zerstörung von Vernunft und Kultur, die Verfolgung der jüdischen Mitbürger sowie der politischen Gegner“. Ihre Botschaft sei: „Nie wieder Krieg! Nie wieder Nationalsozialismus! Nie wieder Rassismus!“ In den Erinnerungen dürften die deutschen Kriegsverbrechen nicht bagatellisiert werden. Bei allem Leid in Gießen und vielen anderen deutschen Städten solle nicht vergessen werden, „was Deutsche anderen angetan haben“. Krieg, Terror und Vertreibung gebe es auch heute noch, und deren Auswirkungen seien – in Anbetracht der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung – „direkt vor unserer Haustür täglich zu finden“. Es gelte, für eine friedliche und menschenwürdige Gesellschaft einzustehen.

Bei einer szenischen Lesung des Literarischen Zentrums hallte NS-Propaganda lautstark durch den Innenraum der Pankratiuskapelle. Zitate aus dieser Propaganda, vorgetragen von Sebastian Songin, kontrastierten die von Mirjam Sommer verlesenen Ausschnitte aus zivilen Zeitzeugenberichten. Bei den von den beiden Schauspielern präsentierten Passagen eines literarischen Beitrags, aus unterschiedlichen zeitgenössischen Dokumenten collagiert, lief bei manchem Besucher der Gedenkfeier ein Schauer über den Rücken. Auf der einen Seite die zu spürende nackte Angst in den Tagen der Bombennacht, auf der anderen Seite das martialische Kleinreden der Auswirkungen mit dem Tenor: „Das alles ist doch gar nicht so schlimm. Wir können damit umgehen. Wir kriegen das schon wieder hin.“

Für mehrere musikalische Zwischenspiele sorgte Cellistin Emily Härtel, die drei der sechs Suiten Sarabande ¾ (G-Dur, D-Moll und C-Dur) von Johann Sebastian Bach vortrug. Ein Vertreter der Jüdischen Gemeinde verlas den Psalm 74. Dem folgte ein jüdisches Gebet. Peter Ohl, Pfarrer der Evangelischen Pankratiusgemeinde, verabschiedete die Besucher mit den Worten: „Was geschehen ist, muss uns eine Mahnung bleiben; auch heute noch.“ Nach der Gedenkstunde legten Grabe-Bolz und Stadtverordnetenvorsteher Frank Schmidt einen Kranz am Gedenkstein vor dem Stadtkirchenturm nieder.