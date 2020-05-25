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Montag, 25.05.2020 - 10:30
3 min

Gefahrenabwehrzentrum in Gießen wächst

Die Rohbauarbeiten im Gebiet "Am alten Flughafen" in Gießen sind weit fortgeschritten. Dennoch werden für das rund 33 Millionen Euro teure Großprojekt gewerkweise Ausschreibungen bis November 2021 nötig sein.

Von Stephan Scholz
Seit Monaten laufen die Arbeiten am Gefahrenabwehrzentrum. Mit dem Rohbau geht es gut voran. Foto: Friese

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