Gefahrenstelle Brandweg mit Zaun sichern

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-KLEINLINDEN - (kg). Der Projektgenehmigung der zweiten Eisenbahnüberführung Lahnstraße mit Verbreiterung des Straßenquerschnitts stimmte der Ortsbeirat zu. Die Straßenbauarbeiten durch die Stadt und die Änderungsarbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen werden erst nach Abschluss der Brückenbauarbeiten in 2024 erfolgen, geht aus der Vorlage hervor.

Dem Antrag von Ortsvorsteher Dr. Klaus-Dieter Greilich (FDP), zu prüfen, ob die Deutsche Bahn AG verpflichtet werden kann, die Gefahrenstelle durch die nahen Bahngleise am Brandweg (der Anzeiger berichtete) durch einen Zaun zu sichern, stimmte das Gremium vorbehaltlos los. Der Bürger, der die Anregung dazu gab, appellierte an die Bürgervertreter, sich dafür einzusetzen.

Christiane Janetzky-Klein (Bündnisgrüne) sorgt sich um den Grundwasserspiegel in Kleinlinden und möchte dazu die Höhe der Wasserstände in den Jahren 1955, 1970, 1990 und 2010 wissen. Die Campingplatznutzer sollen aufgefordert werden, ihre Fahrzeuge nicht auf Parkflächen des TSV Kleinlinden abzustellen und es soll auf sie eingewirkt werden, dass sie die Sportanlagen des Vereins nicht unerlaubt betreten und benutzen dürfen. Die Umstellung der Fluchtlichtanlage des TSV Kleinlinden auf LED-Technik sollte der Magistrat prüfen und bei der Umsetzung die Förderprogramme dazu nutzen, beschloss der Ortsbeirat auf Anregung der CDU.

Der FW-Vertreter stimmte dagegen, die Grünen enthielten sich beim Wunsch, an der Kreuzung Frankfurter/Straße ein grünes Lichtsignal für Linksabbieger zu installieren, wie schon so oft gefordert. CDU, FDP und SPD stimmten zu. Arne Sommerlad (FDP) fand „das ist zu weit draußen“ beim Vorschlag der Grünen, zu prüfen, einen Skaterpark unter der Brücke der B 49 am Brandweg oder nach der Bahnunterführung in der Lahnstraße Richtung Gießen vorzusehen. Schließlich einigte sich das Gremium, auch die Suche nach alternativen Flächen einzubeziehen. Die Tempo-30-Zonen Pfingstweide und Am Weiher werden durch entsprechende Verkehrszeichen gekennzeichnet. Das ist offenbar Dr. Ralf Sänger (Bündnisgrüne) zu wenig, er verlangt, zusätzlich eine Kennzeichnung „Tempo 30“ auf dem Straßenbelag aufzutragen. Die FDP enthielt sich dazu.

Die vorhandenen Wartehäuschen seien für eine nachträgliche Begrünung nicht geeignet, teilt die Stadt mit. Die Dächer müssten ausgetauscht und statisch aufgerüstet werden. Und die Kosten lägen mit Ausnahme der eventuell wieder verwendbaren Verglasung im Bereich neuer Wartehäuschen. Der Handlungsschwerpunkt der Stadt liegt nach ihren Angaben in der gesetzlichen Aufgabe der Herstellung der Barrierefreiheit, in Gießen erfüllt ein großer Anteil der Bushaltestellen noch nicht die Anforderungen einer barrierefreien Nutzung.