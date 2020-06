"Gefangenes Wort" Gießen: Auszeichnungen hier, Verfolgung dort

Türkische Militäroffensive: Rauch steigt im Oktober 2019 zwischen Häusern nach einem Bombenangriff über der nordsyrischen Stadt Ras al-Ain auf. Symbolfoto: dpa

Diesmal beschäftigt sich Annina Hofferberth mit der Kurdin Nurcan Baysal.

"Schau zum Himmel, die Sterne sind immer noch da." Diesen Tweet veröffentlichte die kurdische Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Nurcan Baysal im Oktober 2019 anlässlich einer türkischen Militäroffensive in Syrien. In einer anderen Nachricht rief sie zur Solidarität mit Inhaftierten und deren Familien auf. Wegen beider Tweets wird seit dem 20. April gegen sie ermittelt. Schon im März war es zu einer separaten Untersuchung wegen Baysals Berichterstattung zu den Anticorona-Maßnahmen in ihrer Heimatstadt Diyarbakir gekommen.

Diyarbakir ist die größte Stadt mit kurdischer Mehrheit in der Region und steht seit der türkischen Offensive gegen die PKK seit 2015 unter Beschuss. Als Journalistin informiert sie über den laufenden Konflikt, schrieb vier Sachbücher über die Lage der Kurden, ist Mitbegründerin mehrerer zivilgesellschaftlicher Organisationen und Plattformen und ist Teil der türkischen Frauen- und Friedensbewegung. In ihrer Arbeit plädiert sie für einen Dialog zwischen den Konfliktparteien. Für ihre Arbeit erhielt sie schon mehrere internationale Auszeichnungen, sie und ihre Familie wurden dafür aber auch in den vergangenen Jahren mehrfach verfolgt und bedroht.

Zuletzt war sie im Juni 2019 inhaftiert. Als Begründung diente ein Auftritt beim Treffen einer prokurdischen Nichtregierungsorganisation sieben Jahre zuvor. Ihr Erscheinen wurde als Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation gewertet. Einige Monate später, im Oktober 2019, fand im Rahmen einer breit angelegten Offensive gegen Kritiker des türkischen Militäreinfalls in Syrien eine Razzia gegen sie statt. 30 bis 40 bewaffnete Polizisten stürmten in den frühen Morgenstunden ihr Zuhause. Weil sie zu der Zeit als Stipendiatin des englischen PEN in London lebte, wurde sie nicht inhaftiert.

Das war nicht die einzige Razzia gegen sie. Schon ein Jahr zuvor hatte eine stattgefunden, von der sie erzählt, dass sie und ihre Familie es zuerst für ein Erdbeben oder einen Bombenbeschuss gehalten hatten. Stattdessen stürmten 20 maskierte und schwer bewaffnete Männer das Haus und richteten die Waffen auf Baysal. Ihre zehn- und vierzehn Jahre alten Söhne erlebten die Razzia mit. Ausgelöst hatte sie ein Tweet, in der sie einen türkischen Militäreinsatz in Afrin in Syrien kritisiert hatte. Baysals Verfolgung begann mit der türkischen Offensive gegen die PKK 2015. In diesem und dem Jahr darauf besuchte sie kurdische Dörfer und dokumentierte Menschenrechtsverbrechen der türkischen Truppen gegen die kurdische Minderheit, zum Beispiel ein Fall, in dem 150 Personen bei einem Bombenbeschuss bei lebendigem Leib in ihren Kellern verbrannt waren. Vor Gericht wurde diese Arbeit als Aufwiegelung der Öffentlichkeit zu Hass und Feindseligkeit gewertet.

Baysals zehnmonatige Haftstrafe war unter der Bedingung ausgesetzt worden, dass sie in den darauffolgenden fünf Jahren das gleiche Verbrechen nicht noch einmal beginge. Seitdem lauteten die Anklagen gegen sie auf genau diesen Sachverhalt: Ihre Tweets und Artikel zur Lage der Kurden werden als Anstachelung von Hass gewertet.