"Gefangenes Wort" stellt Schicksal des algerischen Journalisten Khaled Drareni vor

Demonstranten fordern am 20. September 2020 bei einer Kundgebung vor dem Tahar Djaout Pressehaus in Algier Freiheit für den algerischen Journalisten Drareni. Foto: dpa

GIESSEN - Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht - und dennoch wird dieses Recht noch immer in vielen Teilen der Welt unterdrückt. Hervorgegangen aus einer studentischen Initiative, hat es sich der Gießener Verein "Gefangenes Wort" zur Aufgabe gemacht, auf die Gefährdung der Meinungs- und Pressefreiheit aufmerksam zu machen. Seit der Gründung im Jahr 2012 stellen Studierende und Alumni der Justus-Liebig-Universität (JLU) einmal im Monat im Gießener Anzeiger ein Schicksal zensierter, bedrohter, inhaftierter und ermordeter Journalisten und Schriftsteller vor. Diesmal beschäftigt sich Madelyn Rittner mit sich dem algerischen Journalisten Khaled Drareni.

Seit Februar 2019 gehen in Algerien jeden Dienstag und Freitag zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen die korrupte Regierung zu protestieren. Im April 2019 verhinderten die als Hirak-Bewegung bekannt gewordenen Demonstrierenden, dass der damalige Präsident Abdelaziz Bouteflika, der das Land bereits seit 20 Jahren regierte, zum fünften Mal bei den Wahlen antrat. Die Wahlen selbst wurden dennoch weitgehend von der Bevölkerung boykottiert, die in dem Nachfolger Abdelmadjid Tebboune nur eine weitere Person aus Bouteflikas Einflusskreis und eine Fortsetzung des alten Regimes sieht. Tebbounes Versprechen, den Demonstrierenden in ihrem Wunsch nach einem freien, demokratischen Algerien entgegenzukommen, bleibt unerfüllt. Zwar wurden zunächst einige wegen der Proteste Inhaftierte freigelassen, doch es folgten kurz darauf erneute willkürliche Festnahmen. Ab März 2020 pausierten die Demonstrationen zunächst aufgrund der Covid-19-Pandemie, wobei die Bevölkerung andere Wege des Widerstands einschlug, etwa durch Proteste von Häuserdächern oder vom Laufband in der Wohnung aus, wie der Fernsehsender Arte berichtete.

Von Anfang an begleitete auch der Journalist Khaled Drareni die Hirak-Bewegung, über die er sowohl auf seiner Nachrichtenseite Casbah Tribune als auch für den französischen Fernsehsender TV5 Monde berichtete. Bereits kurz nach Beginn seiner Berichterstattung begannen auch die Einschüchterungs- und Bestechungsversuche seitens der algerischen Regierung. So wurde er laut Reporter ohne Grenzen im Mai und August 2019 sowie im Januar 2020 von der Polizei festgenommen, die ihn dazu aufforderte, nicht weiter über die Proteste zu berichten, und bei der dritten Festnahme erklärte, dies sei die letzte Warnung, bevor sein Fall an die Justiz weitergegeben würde.

Rechtsmittel geplant

Bestechungsangebote von algerischen Beamten, zu denen auch die Leitung des staatlichen Radiosenders zählt, schlug Drareni aus. Am 29. März 2020 wurde er dann endgültig festgenommen und im Koléa Gefängnis nahe Tipasa inhaftiert. In der offiziellen Anklage wurde Khaled Drareni der Aufruf zu einer nicht-gewalttätigen Demonstration, die Gefährdung der Integrität des Staatsgebiets sowie eine unzureichende journalistische Akkreditierung vorgeworfen. Seine ursprüngliche Verurteilung im August belief sich auf drei Jahre Haft, die jedoch in der Berufung im September auf zwei Jahre Haft herabgesetzt wurde. Drarenis Anwalt erklärte, dass erneut Rechtsmittel gegen das Urteil geplant seien. In einem Social Media Post, der dem Journalisten zur Last gelegt wird, heißt es laut Reporter ohne Grenzen: "Das System reproduziert sich immer wieder und verweigert einen Wandel. Wenn wir Pressefreiheit fordern, antworten sie mit Korruption und Geld, und Geld kauft nicht alles. Lang lebe die Pressefreiheit."

Die Festnahme und Verurteilung Khaled Drarenis stieß auf großen nationalen und internationalen Protest. Zuletzt machte auch die Organisation Amnesty International in ihrer jährlichen Briefkampagne auf den Fall des 40-jährigen Journalisten aufmerksam.