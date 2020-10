Gefangenes Wort: Wegen Einsatz für Reformen verhaftet

Dangarembga

GIESSEN (red). Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht - und dennoch wird dieses Recht noch immer in vielen Teilen der Welt unterdrückt. Hervorgegangen aus einer studentischen Initiative, hat es sich der Gießener Verein "Gefangenes Wort" zur Aufgabe gemacht, auf die Gefährdung der Meinungs- und Pressefreiheit aufmerksam zu machen. Seit der Gründung im Jahr 2012 stellen Studierende und Alumni der Justus-Liebig-Universität (JLU) einmal im Monat im Gießener Anzeiger ein Schicksal zensierter, bedrohter, inhaftierter und ermordeter Journalisten und Schriftsteller vor. Diesmal beschäftigt sich Madelyn Rittner mit der Simbabwerin Tsitsi Dangarembga.

Am 14. September wurde die Shortlist für den diesjährigen renommierten Booker Prize bekannt gegeben. Eine der sechs Nominierten ist die 61-jährige Schriftstellerin. Ihr nominierter Roman "This Mournable Body" bildet den Abschluss einer Trilogie, deren erster Band "Nervous Conditions" 1992 als "Der Preis der Freiheit" bei Rowohlt erschien und 2019 unter dem Titel "Aufbrechen" im Orlanda Verlag neu aufgelegt wurde. Dangarembga, die auch ungefähr ein Jahrzehnt in Deutschland lebte, studierte an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin und promovierte danach an der Humboldt-Universität im Fach Afrika-Wissenschaften. Der Film "Neria" (1993), für den sie das Drehbuch schrieb, wurde laut der Deutschen Welle zum meistgesehenen Film Simbabwes. Doch der renommierten Autorin und Filmemacherin blieb kaum Zeit, sich über die Nominierung für den Booker Prize zu freuen, denn am 17. September sollte sie in Simbabwe vor Gericht gestellt werden.

Das Gerichtsverfahren geht auf die Verhaftung der renommierten Autorin und Filmemacherin am 31. Juli 2020 im Rahmen friedlicher Proteste zurück. Bereits am 20. Juli wurden der Investigativjournalist Hopewell Chin'ono, der Korruption seitens des Gesundheitsministers Obadiah Moyo im Rahmen der Corona-Pandemie aufgedeckt hatte und damit Moyos Verhaftung und Anklage auslöste, sowie Aktivist Jacob Ngarivhume, der zu den Protesten am 31. Juli aufgerufen hatte, verhaftet. Die Proteste, die unter anderem der Korruption seitens der Regierung, der wirtschaftlichen Krise, die sich durch Corona weiter verschärft hat - bereits im Juni lag die Inflationsrate bei weit über 700 Prozent - und der Gesundheitskrise galten, wurden jedoch bereits vorab von Staatspräsident Emmerson Mnangagwa unter Androhung von Verhaftungen verboten. Laut Regierung seien die Proteste wegen der Corona-Pandemie nicht gestattet, doch Muleya Mwananyanda, die für Amnesty International mit Schwerpunkt Südliches Afrika tätig ist, erklärt, dass dies nur ein Vorwand sei, um die Meinungsfreiheit im Land weiter einzuschränken.

Simbabwe steht im Ranking zur Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 126 von 180. Medien, die über mögliche Korruptionsvorfälle berichten, können jederzeit geschlossen werden, die staatlichen und teilweise auch die privaten Medien berichten regierungsnah und unabhängige Journalist*innen werden regelmäßig festgenommen und verhört, so ROG. Am 31. Juli trauten sich daher nur wenige Protestierende auf die Straßen in Simbabwes Hauptstadt Harare, unter ihnen Tsitsi Dangarembga. Die Schriftstellerin, die ein Plakat mit der Aufschrift "We Want Better. Reform Our Institutions" ("Wir wollen Besseres. Reformiert unsere Institutionen") trug, wurde in einem Wagen voller schwerbewaffneter Polizisten abgeführt und musste über Nacht im Gefängnis bleiben. Am nächsten Tag kam sie nach der Zahlung einer Kaution frei. Auch die Anwältin Fadzayi Mahere wurde verhaftet. Sie machte Fotos der Demonstration, auf denen zu sehen war, dass Abstand gehalten und Masken getragen wurden.

Dangarembgas Anhörung wurde bereits zweimal verschoben, weil der Staatsanwalt zu den geladenen Terminen nicht erschienen sei, erklärte die Autorin über Twitter. Ob die Anhörung am 7. Oktober, für den sie nun anberaumt wurde, stattfinden kann, wird sich zeigen. Auf die Frage des "Guardian", ob sie Simbabwe verlassen würde, erklärte Dangarembga, dass ihr Reisepass weggenommen wurde, aber auch wenn das nicht der Fall wäre, so drehen sich ihre Geschichten um Simbabwe und sie habe weiterhin Hoffnung auf Veränderung. Foto: David Clarke,

