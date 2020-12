"Gefanges Wort" aus Gießen stellt Schicksal von verfolgtem Schriftsteller vor

Jetzt teilen:

GIESSEN - Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht - und dennoch wird dieses Recht noch immer in vielen Teilen der Welt unterdrückt. Hervorgegangen aus einer studentischen Initiative, hat es sich der Gießener Verein "Gefangenes Wort" zur Aufgabe gemacht, auf die Gefährdung der Meinungs- und Pressefreiheit aufmerksam zu machen. Seit der Gründung im Jahr 2012 stellen Studierende und Alumni der Justus-Liebig-Universität einmal im Monat im Gießener Anzeiger ein Einzelschicksal zensierter, bedrohter, verfolgter, inhaftierter und ermordeter Journalisten und Schriftsteller vor. Diesmal berichtet Madelyn Rittner über Galal El-Behairy.

Der 27. November 2020 markierte ein trauriges Jubiläum für den ägyptischen Lyriker Galal El-Behairy, der an diesem Tag seinen 1000. Tag in Haft verbrachte. Anlass für seine Verhaftung waren ein zur Veröffentlichung geplanter Gedichtband und ein Rocksong des Sängers Ramy Essam. Der Sänger wurde mit seinem Song "Ihrhal" zur Stimme der Tahrir-Platz-Proteste gegen den damaligen Präsidenten Hosni Mubarak. Als Konsequenz wurde er später von der ägyptischen Armee gefoltert. Mittlerweile lebt er im Exil in Finnland und Schweden.

Essams Song "Balaha", der auf Youtube zu finden ist und für den El-Behairy den Text verfasste, erschien am 26. Februar 2018 kurz vor den Wahlen in Ägypten und kritisiert die Zustände im Land und den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, unter dem zahlreiche Journalist*innen und Künstler*innen verhaftet werden. Ägypten ist derzeit auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 166 von 180. Laut der Wochenzeitung "Die Zeit" wurden seit 2013 - dem Jahr von al-Sisis Machtübernahme - mindestens 60 000 Menschen festgenommen, zahlreiche davon aus politischen Gründen. Der Songtitel "Balaha" bedeutet direkt übersetzt Dattel, aber bezeichnet im übertragenen Sinne auch einen Lügner. Nur fünf Tage nach der Veröffentlichung des Songs wurde Galal El-Behairy festgenommen. Bevor es zur Anklage kam, wusste seine Familie eine Woche lang nicht, wo er ist. Sein Aussehen vor Gericht ließ darauf schließen, dass er gefoltert wurde. Laut Arab Lit Quarterly wurde er auch während seiner 150-tägigen Untersuchungshaft wiederholt gefoltert. Sein geplanter Gedichtband "The Finest Women in the World" war der Regierung ebenfalls ein Dorn im Auge und wurde als Kritik am ägyptischen Militär verstanden, wobei das Buch laut El-Behairy die Leistungen von Frauen feiern soll. Der ägyptische Kultusminister Enas Abdel Dayem verurteilte den Lyriker sogar öffentlich im Fernsehen. Sein Verleger zog die Publikation zurück und distanzierte sich von El-Behairys Texten. Im Juli 2018 wurde der Autor schließlich zu drei Jahren Haft und einer Zahlung von 10 000 ägyptischen Pfund verurteilt. Vorgeworfen wurden ihm unter anderem die Mitgliedschaft in einer terroristischen Gruppierung - eine gängige Praxis, um kritische Stimmen mundtot zu machen -, Blasphemie, Militärbeleidigung und die Verbreitung von Unwahrheiten.

"Imagination wandert"

Neben Galal El-Behairy wurden auch zwei weitere Personen im Zusammenhang mit "Balaha" inhaftiert: Mustafa Gamal, der für Ramy Essam drei Jahre vor Erscheinen des Songs dessen Social-Media-Kanäle pflegte, aber mit dem Lied selbst in keinem Zusammenhang stand, und Shady Habash, der für Regie, Schnitt und Postproduktion des Videos verantwortlich war.

Der 24-jährige Habash, der ebenso wie El-Behairy im für seine Menschenrechtsverletzungen berüchtigten Tora-Gefängnis in Kairo inhaftiert war, starb im Mai dieses Jahres in der Haft, vermutlich unter anderem an unzureichender gesundheitlicher Versorgung. Habash war noch immer in Untersuchungshaft gewesen. Kurz vor seinem Tod schrieb er Ramy Essam in einem Brief: "Das Gefängnis tötet nicht. Einsamkeit tötet. Ich brauche Eure Unterstützung, um nicht zu sterben."

Galal El-Behairy sitzt weiterhin im Tora-Gefängnis. Einige seiner in der Haft entstandenen Gedichte haben den Weg nach draußen gefunden. So auch sein Gedicht "Metapher", das in englischer Übersetzung vorliegt. Der Autor stellt darin das Gefängnis als Café dar, in dem er länger als geplant warten muss, und stellt ernüchtert fest, dass "egal, wie weit seine Imagination wandert, er selbst in der Zelle bleibt" ("I mean no matter how far / my imagination wanders away, / I still remain in one cell"). Das Ende des Gedichts birgt jedoch Zuversicht: "I know that I shall meet with tomorrow", schreibt er - "Ich weiß, dass ich dem nächsten Tag begegnen werde". Es bleibt die Hoffnung, dass El-Behairy seine Tage bald wieder in Freiheit verbringen kann.