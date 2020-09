"Gefanges Wort" blickt von Gießen nach Belarus

Tausende Menschen versammeln sich in Minsk auf dem Platz der Unabhängigkeit zu einem Protest. Foto: dpa

GIESSEN (red). Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht - und dennoch wird dieses Recht noch immer in vielen Teilen der Welt unterdrückt. Hervorgegangen aus einer studentischen Initiative, hat es sich der Gießener Verein "Gefangenes Wort" zur Aufgabe gemacht, auf die Gefährdung der Meinungs- und Pressefreiheit aufmerksam zu machen. Seit der Gründung im Jahr 2012 stellen Studierende und Alumni der Justus-Liebig-Universität (JLU) einmal im Monat im Gießener Anzeiger ein Schicksal zensierter, bedrohter, inhaftierter und ermordeter Journalisten und Schriftsteller vor. Diesmal beschäftigt sich Lena Frewer mit der aktuellen Situation in Belarus.

Seit der Präsidentschaftswahl am 9. August ist die mediale Aufmerksamkeit wieder verstärkt auf ein Land gerichtet. Entsprechend klang in der Wahlberichterstattung über die "letzte Diktatur Europas" immer die Frage mit, wie Wahlbetrug und Repressionen gegen Journalisten wenige Flugstunden von Deutschland überhaupt möglich seien. Doch die Zustände in Belarus sind keinesfalls neu. Nicht erst seit diesem Sommer werden unabhängige Zeitungen und private Fernseh- und Rundfunksender durch die staatliche Vergabepolitik von Lizenzen systematisch an der Arbeit gehindert, indem sie weder auf finanzielle Sicherheit noch auf einen fairen Wettbewerb in der Medienlandschaft vertrauen können. Auch nicht erst seit Kurzem verfolgt die Regierung systematische Internetblockaden: Websites aus dem Ausland sind eingeschränkt oder gar nicht erreichbar, immer wieder wird die Versorgung gezielt unterbrochen.

Hinzu kommen anhaltende Bedrohungen gegen Journalisten und harte Strafen für kritische Berichterstattung. Dies ist die Ausgangslage der Pressefreiheit in Belarus, seit Jahren befindet sich das Land auf Platz 153 von 180 auf der Rangliste von "Reporter ohne Grenzen". Die Entwicklungen in den Wochen nach der Wahl erscheinen mit diesem Wissen vorhersehbar: 50 festgenommene Journalisten bei einer Demonstration, 19 Kollegen ausländischer Medienhäuser verlieren ihre Akkreditierung, 70 blockierte Webseiten - das alles in einem Zeitraum von weniger als zwei Wochen.

Unter den gesperrten Seiten ist auch die des Senders "Radio Svaboda", der belarussische Ableger von Radio Free Europe. Die Rundfunkanstalt wird maßgeblich vom US-Kongress finanziert und wurde Anfang der 1950er Jahre eingerichtet, um Bürgern mittel- und osteuropäischer Staaten demokratische Werte und Zugang zu westlichen Nachrichten zu vermitteln. Während die beteiligten Sender im Kalten Krieg vor allem Propagandaorgane waren, ist "Radio Svaboda" heute ein wichtiges regierungsunabhängiges Medium, das verstärkt während der Proteste um die Präsidentschaftswahl von kritischen Bürgern als Informationsquelle benutzt wurde. Mitte Juli wurde auf einer Kundgebung neben 15 weiteren Journalisten der "Svaboda"-Reporter Anton Trafimowitsch für einige Stunden festgenommen.

Ähnlich stellt sich die Situation der beiden Reporter Smizer Lupatsch und Ales Assipzou dar, die für den Fernsehsender "Belsat TV" und die Agentur "BelaPAN" arbeiten. Trafimowitsch, Lupatsch und Assipzou wurden festgenommen, weil sie vor Ort über regierungskritische Proteste berichtet hatten. Sie sind zwar nun wieder frei, doch offenbaren ihre Fälle eine Strategie, die sich auch bei Personen beobachten lässt, die über die weltweiten Auswirkungen der Pandemie berichten: Sie werden durch zivile Einsatzkräfte festgenommen, verhört und - wenn sie denn darüber belehrt werden - der Verbreitung oppositioneller Propaganda bezichtigt. Häufig wird keine Anklage erhoben und sie kommen nach Stunden, manchmal aber auch Wochen, wieder frei.

Diese Einschüchterungs- und Zersetzungspolitik hat mit den im Sommer aufgekommenen Protesten eine neue Dynamik bekommen. Nun liest man häufiger, dass internationale Agenturen wie Reuters von Repressalien betroffen sind oder auch die Akkreditierungen von Kamerateams des ZDF-Studios in Moskau von den Behörden überprüft werden. Die Pressefreiheit in Belarus ist in Gefahr, doch nicht erst seit dieser Tage Auslandskorrespondenten bedroht sind. Schauen wir häufiger hin.