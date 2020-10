"Gefängnis ist ein Ort der Asozialisierung"

"Man war seinen Mitgefangenen komplett ausgeliefert", erzählte Reiner Laux von seiner Zeit in einem Lissaboner Gefängnis. Foto: Zielinski

GIESSEN - "Das Gefängnis ist kein Ort der Re-, sondern der Asozialisierung", bemängelte Reiner Laux, der am Donnerstagabend im Rahmen des Krimifestivals im Ulenspiegel zu Gast war. Laux muss wissen, wovon er spricht. Schließlich hat er als "Zorro, der Gentleman-Bankräuber" siebeneinhalb Jahre im Gefängnis verbracht. In seinem zweiten Buch "Seele auf Eis - Ein Bankräuber rechnet ab" schildert er nicht nur drastisch die Situation in deutschen und portugiesischen Gefängnissen, sondern liefert auch Verbesserungsvorschläge für einen humaneren Strafvollzug.

"Es war schockierend, was ich in der schönsten Stadt der Welt erlebt habe", berichtet er über seine Zeit in der Auslieferungshaft in Lissabon. 26 Mann, darunter Totschläger und Vergewaltiger, hätten zusammen in einer Zwölf-Personen-Zelle gehaust. "Man war seinen Mitgefangenen - einer Meute von Hyänen - komplett ausgeliefert", erzählt er. Es hätten soziale Mechanismen "wie im offenen Krieg" geherrscht.

Die Erpressung von Schutzgeldern, Diebstähle und sexuelle Übergriffe seien an der Tagesordnung gewesen. Ein Gefangener sei in Toilettenpapier gewickelt und angezündet worden. "Die Schwelle zur Inhumanität sank mit der Zeit der Inhaftierung stetig." Auf die Frage aus dem Publikum, wie er sich im Gefängnis Autorität verschafft habe, antwortete er: "Auch Mafiabosse brauchen mal eine Rechtsberatung." Da er Portugiesisch beherrschte, sei er schnell zum "Schriftführer" geworden, habe Anträge und sogar Liebesbriefe für seine Mitgefangenen, die zum Teil Analphabeten gewesen seien, geschrieben.

Geholfen habe ihm aber auch sicher seine Aura als "Zorro" sowie seine "natürliche Autorität". "Ich war immer ein Einzelgänger, der zurückgezogen gelebt hat." Viel Sport und "Schreiben wie ein Besessener - bis zu zehn Stunden am Tag - hätten ihm geholfen, "sich lebendig zu fühlen". "Man braucht eine Menge Selbstdisziplin, um sich unter Kontrolle zu halten." Auch die Reflektion innerer und äußerer Abläufe einer Gefangenschaft schaffe Raum.

Als er dann nach Gießen in die Untersuchungshaft gebracht wurde, habe er gedacht: "Viel schlimmer kann es ja nicht werden." Ein Trugschluss: Seine erste Nacht musste er mit einem Junkie verbringen, der auf schwerem Entzug war. Er habe sofort eine Einzelzelle beantragt, die einem Gefangenen in U-Haft zustehe. In Gießen habe man seine Kontakte allerdings streng überwacht und ihn von Freizeitaktivitäten ausgeschlossen.

Während in Lissabon Gefangene zweimal pro Woche Besuch empfangen durften, sei es in Gießen nur einmal im Monat der Fall gewesen. Für ihn war es ein "Feiertag", wenn ein Brief seiner portugiesischen Freundin eingetroffen sei. Die Frage, ob auch seine Familie ihn besucht habe, verneinte er mit traurigem Blick. Es habe "keine gemeinsame Sprache" gegeben. Sein Vater sei während seiner Zeit im Gefängnis gestorben, zu seinem Bruder, der ironischerweise einen hohen Posten bei einer großen deutschen Bank hatte, bestehe nur selten Kontakt.

"Jedes Gefängnis ist ein Drogenzentrum", erklärte der gebürtige Kasseler, der zeitweise in einer Gießener WG wohnte. Der Stoff werde entweder über korrupte Beamte - "die gibt es in jedem Gefängnis" - oder Besucher eingeschleust. Dabei seien die Boten äußerst erfinderisch: Mal würden die Drogen im BH, mal in der Babywindel oder im Krückstock des greisen Vaters versteckt. Modernste Methode sei der Abwurf via Drohnen über dem Gefängnishof.

Leider würden die Insassen eines Gefängnisses nicht gefördert, sondern stattdessen in einem "monotonen Sumpf" versinken. Es sei wichtig - wie in Skandinavien üblich - ein "Übergangsmanagement" zu schaffen, dass die Gefangenen auf ihre Zeit nach der Haft vorbereitet. Dabei würde auch die Schaffung von Ausbildungsplätzen im Gefängnis eine wichtige Rolle spielen.

Als weitere Verbesserungsmaßnahmen schlug Laux unter anderem eine Personalaufstockung sowie die Einbeziehung von Zweit- oder Drittgutachtern vor. Auch sei es nicht gerecht, Menschen, die eine Geldstrafe nicht zahlen könnten, ins Gefängnis zu schicken. Ein Hafttag koste zwischen 100 und 300 Euro, da wäre es weitaus effektiver, die Strafe in sozialen Diensten abzuleisten.

Eine Schande seien auch die sogenannten "Beobachtungszellen" - eine Art Suizidkontrolle, in denen die Gefangenen auch in der Nacht alle 15 Minuten geweckt würden, um zu sehen, ob sie noch am Leben sind. Hier sei der Einsatz von Vitalmessern weitaus sinnvoller. Zum Abschluss der fesselnden Lesung, in der auch der Dialog mit dem Autor nicht zu kurz kam, erklärte Laux, "klarer und stärker" aus dem Gefängnis gekommen zu sein. Leider verließen die meisten anderen Häftlinge das Gefängnis als gebrochene Menschen.