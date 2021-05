4 min

Gefängnisstrafe für brutale Attacke auf schlafenden Obdachlosen

Nach der brutalen Attacke eines 30-Jährigen auf einen schlafenden Obdachlosen in Gießen ist am Amtsgericht ein deutliches Urteil gefällt worden. Der Vorsitzende sprach von einer "in hohem Maße verstörenden" Tat, die ihn sprach- und fassungslos mache.

Von Ingo Berghöfer