Gefäßspezialistin neu am "EV" in Gießen

Neu im Team: Hanna Bedürftig (rechts), hier mit Klinikleiterin Katja Schlosser und Dr. Hasan Er.

GIESSEN - Gießen (red). "Unser Ziel ist es, unseren Patient:innen in einem professionellen Umfeld eine optimale und ganzheitliche Versorgung zu bieten. Wir freuen uns, dass die erfahrene Fachärztin für Chirurgie, Fachärztin für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgin DGG, Hanna Bedürftig, unser Team als Sektionsleiterin der Gefäßchirurgie komplettiert", so Prof. Katja Schlosser, Chefärztin am Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Mittelhessen in Gießen .

Die 52-jährige gebürtige Hamburgerin ist erfahrene Spezialistin und bietet ein breites Spektrum an Diagnostik und Therapie von Gefäßerkrankungen an. Sie studierte Humanmedizin an der Universität Hamburg. 2004 erhielt sie die Ernennung zur Chirurgin. Seit 2009 ist sie Fachärztin für Gefäßchirurgie und seit 2017 Endovaskuläre Chirurgin DGG

Besonders spezialisiert ist Hanna Bedürftig in der Durchführung von Bypassoperationen bei Durchblutungsstörungen, auch bei Patient:innen mit Diabetes mellitus und einem diabetischen Fußsyndrom. In den meisten Fällen lässt sich durch Bypassoperationen oder Katheterverfahren eine Amputation vermeiden. Ein weiterer Schwerpunkt von Bedürftig besteht in der Anlage von Shuntoperationen für die Dialysetherapie sowie in der endovaskulären (minimal-invasiven) Aortenchirurgie. Um auf das erweiterte Angebot aufmerksam zu machen, will die Expertin die Zusammenarbeit mit den Dialysepraxen sowie den Diabetes-Schwerpunktpraxen intensivieren.

Nach langjähriger Erfahrung als Leitende Oberärztin der Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen, war die Fachärztin zuletzt als Leitende Oberärztin in der Abteilung für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie am Krankenhaus Buchholz tätig.

"Wir verzeichnen seit Jahren eine signifikant steigende Zahl an Patient:innen mit Gefäßerkrankungen wie Durchblutungsstörungen der Becken- und Beinarterien oder Verengungen von Hals- und Bauchschlagadern oder Varizen", so Klinikleiterin Schlosser.

Mit dem Ausbau der Gefäßchirurgie und dem Gewinn der Spezialistin Hanna Bedürftig kann der überregionalen Nachfrage gerecht und das operative Spektrum erheblich erweitert werden.

Hand in Hand mit dem Chefarzt für Interventionelle Radiologie, Dr. med. Hasan Er, werden zudem größere, minimal-invasive Gefäßbehandlungen, wie der Einsatz von Stents zur Behandlung von Engstellen oder kurzstreckigen Verschlüssen, im neuen Hybrid-OP durchgeführt. "Die individuell beste medizinische Behandlung unserer gefäßchirurgischen Patient:innen gelingt nur in einem interdisziplinären Team aus Chirurg:innen, Radiolog:innen, Kardiolog:innen und Neurolog:innen. Sowohl das Team, als auch die medizintechnische Ausstattung bietet das "EV", betont Hanna Bedürftig.

Neben ihrer medizinischen Tätigkeit setzt sich Hanna Bedürftig seit vielen Jahren für die Unterstützung von Frauen in leitenden chirurgischen Positionen ein. Sie ist Mitgründerin und Vizepräsidentin des Vereins "Die Chirurginnen".