Gegen häusliche Gewalt: 500 "Wegweiser-Tütchen" in Gießen verteilt

Frauenhäuser bieten Schutz, wenn der Partner zur Gefahr wird.

GIESSEN - Anlässlich des internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November hat die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt gemeinsam mit dem Frauenhaus des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Gießen (SkF) 500 "Wegweiser-Tütchen" verteilt. Der Anzeiger sprach mit Kristina Berledt, Sozialarbeiterin bei der Interventionsstelle, die 2008 im Schwarzacker eröffnet wurde und sich jetzt im Gießener Wartweg befindet.

Was sind die Aufgaben der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt?

Wir bieten psychosoziale Unterstützung für Menschen an, die häusliche Gewalt erlebt haben, aber auch für deren Angehörige und Nachbarn. Dabei beraten wir nicht nur telefonisch, sondern auch persönlich in unserem Büro. Darüber hinaus begleiten wir Opfer häuslicher Gewalt zur Polizei oder auch im Falle von Gewaltschutzverfahren zum Gericht. Wir haben einen proaktiven Beratungsansatz. D.h., wenn die Polizei mit einem Opfer häuslicher Gewalt in Kontakt kommt, fragen die Beamten, ob sie uns per Fax verständigen sollen. Wenn das gewünscht ist, nehmen wir innerhalb von drei Tagen Kontakt mit der betroffenen Person auf.

Wie geht es weiter, wenn ein Kontakt hergestellt ist?

Zunächst klären wir die Gewaltsituation. Welche Gewaltformen wurden angewandt? Wie sind die Gewaltdynamiken innerhalb der Beziehung? Wie ist die Täterstrategie? Ist eine Trennung erwünscht? Wie geht es den Kindern, wenn welche in der Familie leben? Welche Schutzmaßnahmen können getroffen werden? Wir sind in der Lage, eine computerbasierte Gewalteinschätzung durchzuführen und anhand dieser einen persönlichen Sicherheitsplan zu erstellen. Wir unterstützen unsere Klienten(innen) aber auch dabei, Anträge nach dem Gewaltschutzgesetz zu stellen. Auch Präventionsangebote gehören zu unserem Portfolio.

Wie ist die Idee mit den "Wegeweiser-Tütchen" entstanden?

Wir haben uns überlegt, wie wir am internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen Corona-konform möglichst viele Menschen erreichen können. Wir wollten ein Bewusstsein dafür schaffen, dass häusliche Gewalt ein Straftatbestand ist. Die Tütchen enthalten Informationen über Anlaufstellen, die Hilfe bei häuslicher Gewalt bieten sowie kleine Geschenke, die Mut machen sollen. Ein solches Geschenk ist ein "Gewaltometer" (herausgegeben vom Büro für Frauen und Gleichberechtigung der Stadt Gießen), der unter anderem verschiedene Eskalationsstufen von Gewalt anzeigt. Gerade im Zuge der Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen wurde noch deutlicher, wie wichtig ein sicheres Zuhause ist.

Sind die Fälle häuslicher Gewalt durch die Pandemie gestiegen?

Seit März dieses Jahres beobachten wir einen deutlichen Anstieg unserer Klienten(innen)zahlen. Im Juni und August hatten wir doppelt so viele Klienten(innen) wie im Vorjahr. 2019 hatten wir insgesamt 208 Klienten und 520 Beratungsgespräche, bis Ende November waren es in diesem Jahr bereits 219 Klienten(innen) und 800 Beratungsgespräche. Alle Klienten in 2020 waren Frauen. Und: Wir haben deutlich mehr Menschen, die sich per Mail an uns wenden. Die Ausgangsbeschränkungen haben meines Erachtens zu einer Zuspitzung der Situation geführt.

Ab wann kann man von häuslicher Gewalt sprechen?

Häusliche Gewalt beginnt nicht erst dann, wenn Menschen körperlich verletzt werden, sondern viel früher mit psychischer Gewalt, beispielsweise in Form von permanenter Beleidigung oder auch Demütigung. Hierbei geht es sehr viel darum, das Opfer zu schwächen und sein Selbstwertgefühl zu mindern, um die eigene Macht zu demonstrieren. Psychische Gewalt war in unserer Beratungsstelle dieses Jahr die häufigste Gewaltform. Körperliche Gewalt geht immer mit psychischer Gewalt einher.

Was sind die Ursachen für häusliche Gewalt?

Die Gründe hierfür liegen in der Regel in eigener Gewalterfahrung und der Unkenntnis anderer Konfliktlösungsstratgien. Verstärkt werden die tiefer liegenden Ursachen teilweise durch Alkohol.

Wie können sich Opfer dagegen wehren?

Vor allem dürfen sie sich nicht einreden lassen, selbst schuld an dem Problem zu sein. Sie sollten offensiv damit umgehen, sprich die Scham ablegen und mit anderen Personen darüber reden. Wichtig ist es, raus aus der sozialen Isolation zu kommen, in die Opfer sehr häufig vom Täter gedrängt werden. Darüber hinaus gibt es das 17-sprachige "Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen", das unter 08000 - 116016 rund um die Uhr erreicht werden kann. Helfen kann neben der Polizei auch ein Gespräch mit dem Hausarzt, dem Anwalt oder einer Beratungsstelle. Im Forensischen Konzil in Gießen können Opfer von Gewalt ihre Verletzungen so dokumentieren lassen, dass sie vor Gericht verwertbar sind. Darüber hinaus ist es auch möglich, per Eilantrag beim Amtsgericht eine Wohnungszuweisung oder ein Kontakt- und Näherungsverbot zu erwirken.

Kann man die Dunkelziffer schätzen?

Laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend war bereits jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen. Der Polizeistatistik zufolge litten alleine 2019 141 792 Menschen unter Gewalt durch den Partner, knapp 115.000 davon waren weiblich.

Gibt es eine Bevölkerungsgruppe, die besonders von häuslicher Gewalt betroffen ist?

Nein. Häusliche Gewalt betrifft leider die ganze Gesellschaft. Es gibt sie in allen Schichten, Religionen und Nationalitäten.

Was kann ich als Außenstehender tun, wenn ich häusliche Gewalt im Bekannten- oder Freundeskreis vermute?

Man sollte wachsam sein, wenn ein Mensch sich plötzlich zurückzieht. Wichtig ist es, dieser Person dann immer wieder Kontakt- und Hilfsangebote zu machen, ihr zuzuhören und zu glauben. Dabei sollte man aber akzeptieren, dass ein solcher Prozess dauern kann. Wenn man Geräusche in der Nachbarschaft hört, die auf einen Fall häuslicher Gewalt schließen lassen, sollte man die Polizei verständigen, beziehungsweise sich mit Nachbarn kurzschließen und sie fragen, ob auch ihnen etwas aufgefallen ist. Foto: Berledt