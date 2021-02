Gegen „neues Parteibündnis“ gewettert

Konstantin Kuhle

GIESSEN - „Gießen darf kein Schauplatz für ideologische Träumereien sein. Es ist mir völlig unverständlich, dass Grüne und SPD gestern Abend mit der Linken und der DKP zusammenarbeiten.“ Dominik Erb, Stadtverbandsvorsitzender der FDP zog bei der Traditionsveranstaltung der Partei am Polit-Aschermittwoch kräftig vom Leder. Nähmen doch die letzteren Parteien nicht nur eine unrühmliche Haltung im Dannenröder Forst ein. Erb wetterte gegen ein „neues Parteienbündnis“, demzufolge sich diese drei Fraktionen im Bauausschuss verbündet hätten, um gemeinsam einer Abänderung zum Bürgerantrag für mehr innerstädtische Fahrradwege zu einer Mehrheit zu verhelfen. Die FDP stemmt sich gegen dieses Verkehrsversuchsvorhaben und hatte sich im Ausschuss der Stimme enthalten. Kreisvorsitzender Dennis Pucher moderierte die Online-Veranstaltung, die live auf Facebook zu verfolgen war.

Der Verwaltung warf Erb „massive Versäumnisse in der Digitalisierung“ vor. Die Pandemie habe deutlich vor Augen geführt, dass die digitale Infrastruktur den Anforderungen nicht standgehalten habe. „Digitalisierung ist mehr als Netflix gucken können. Eine echte Digitaloffensive in Gießen muss her“, so seine Forderung.

Dabei geißelte Erb den Personalbestand in der städtischen Verwaltung, der in den letzten Jahren immens angestiegen sei. „Jetzt platzt das Rathaus aus allen Nähten.“ Innerhalb der letzten Dekade seien die Personalaufwendungen um sage und schreibe 52,4 Prozent angewachsen. „Was wirklich zählt, ist eine gute Finanzpolitik, die nicht Brutto mit Netto verwechselt.“ Dabei spielte er auf den Bahndurchstich in der Dammstraße an. Auch die ständigen massiven Kostensteigerungen bei Bauvorhaben und Sanierungen gingen ihm sichtlich auf den Senkel. Der neue Haushalt sei so verabschiedet worden, als ob es Corona nicht gebe. „Sie tun so, als ob alles gut wäre.“ Zwar müsste der Investitionsstau in den Schulen endlich beendet werden. Doch auch die Gewerbetreibenden seien zu entlasten: „Gewerbesteuer senken auch für die folgenden Jahre!“ Sein Herabsetzungsverlangen betraf auch die Grundsteuer B sowie die städtischen Personalkosten.

Gießen will er sicherer und sauberer machen. „Was zählt, ist, geltendes Recht durchzusetzen“, mahnte er an. Wirtschaft und Kultur würden besonders unter der Pandemie leiden. „Dabei machen gerade diese beiden Faktoren eine Stadt stark.“ Technologische Fortschritte sollten für eine „smarte“ Verkehrs- und Klimapolitik nutzbar gemacht werden. Der ÖPNV müsse attraktiver werden. Verkehrsteilnehmer dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Auch sei es wichtig, dass sich Radfahrer ebenso sicher fühlen wie Fußgänger. „Unsere wichtigste Ressource ist Bildung. Hier kann eine digitale Infrastruktur völlig neue pädagogische Ansätze bieten. Schon in der Schule müssen Kinder auf die digitale Welt vorbereitet werden“, appellierte Dominik Erb.

Kreisvorsitzender Dennis Pucher monierte, dass die Kommunalwahl erneut im Winter stattfinde. „Gerade bei den Wahlen auf kommunaler Ebene sind so viele Mitglieder aller Parteien eingebunden und damit tatkräftig aktiv.“ Zustimmung erhielt er von Konstantin Kuhle, der als Gastredner eingeladen worden war. Kuhle ist Bundestagsabgeordneter sowie innenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. In seiner Rede ging er sowohl auf kommunalpolitische Aspekte ein als auch auf das Pandemie-Management der Bundesregierung sowie die Bedeutung von Freiheitsrechten in Zeiten der Pandemie. Foto: Schäfer