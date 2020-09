Gegen nukleare Aufrüstung: Kundgebung in Gießen zum "Antikriegstag"

Eindringlich: Musiker Kutlu Yurtseven bei seinem Auftritt. Foto: Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (fley). "Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!" Diese Parole ist eines der Schlagwörter der Gewerkschaften, wenn es um die Geschichte und ihre Folgen geht. Die Gewerkschaften waren eine der Gruppierungen, die der NS-Gleichschaltung bereits früh zum Opfer fiel. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wird der Blick auf die Thematik der Aufrüstung gerichtet. "Trotz der Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki 1945" - woran beispielsweise auch die Gedenkmauer am Gießener Bahnhof erinnert - "stecken weiterhin alle neun Atommächte Unsummen in die Modernisierung ihrer nuklearen Arsenale."

Zeitzeugenberichte

Aus diesem Grund und in Erinnerung an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 81 Jahren hatte sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und sein Kreisverband Gießen zusammen mit dem Friedensnetzwerk Gießen am Dienstag dazu entschlossen, anlässlich des "Antikriegstages" am 1. Septembers eine Kundgebung am Kirchenplatz zu veranstalten. Die bunte Versammlung begann am späten Nachmittag zunächst mit technischen Schwierigkeiten, die Organisation wirkte etwas unkoordiniert, was den Ablauf zunächst erschwerte. Rund 35 Besucher nahmen an der Kundgebung teil, Corona-gerecht wurden Stuhlreihen mit ausreichend Abstand aufgestellt. Neben bekannten Arbeiterliedern und Informationsständen des DGB bestand das Event in erster Linie aus Zeitzeugenberichten und musikalischen Darbietungen. Hauptattraktion der Veranstaltung war der Auftritt von Kutlu Yurtseven, einem Mitglied der 1989 gegründeten deutschen HipHop Gruppe "Microphone Mafia".

Bekannt wurde Yurtseven, als er 2007 das Projekt "Bejarano & Microphone Mafia" ins Leben rief, bei welchem die Gruppe gemeinsam mit der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano musikalische und moderne Erinnerungsarbeit leistete.

Der Tenor indes ist deutlich: "Abrüstung zugunsten von Sozialem" statt "Aufrüstung zugunsten eines weiteren Krieges", so die Redner. Man solle lieber "die Waffen und Bomben vernichten und aus der NATO austreten, statt noch mehr Geld zu investieren". Über die Bedeutung des Wortes "Schalom" und über die Thematik "Frieden" predigten im Rahmen der Veranstaltung auch Vertreter der Kirche.

Neben der Gewerkschaft nahmen an der Kundgebung ebenfalls die Jungen Sozialdemokraten mit Redebeiträgen teil. Die Fakten liegen aus Sicht der Gewerkschaft klar auf der Hand: Weltweit werden rund zwei Billionen Dollar für Rüstung ausgegeben. "Die deutschen Rüstungsexporte verschärfen die sozialen Fluchtursachen", so die Redner.

Sozialsysteme ausbauen

Nach Ansicht des DGB kann das Geld in verschiedene Projekte wie beispielsweise den Ausbau der Gesundheits- und Sozialsysteme investiert werden, welche angesichts der momentanen globalen Pandemie mit Budgeteinschränkungen zu kämpfen haben. "Mit der Nichterfüllung der Zielvorgabe der NATO, zwei Prozent des deutschen BIP für Verteidigung auszugeben, könnte man rund 20 Milliarden Euro sparen. Geld, was alternativ in die Förderung anderer Projekte wie der Gesundheitsversorgung investiert werden könnte, wo es dringend benötigt wird", appellieren die Teilnehmer.