Gegenkandidat für Präsident der JLU Gießen

GIESSEN (red). Gut drei Monate vor der Präsidentschaftswahl an der Justus-Liebig-Universität (JLU) hat die Findungskommission ihren Wahlvorschlag im Senat vorgestellt und erläutert. Demnach wird neben dem amtierenden JLU-Präsidenten Joybrato Mukherjee, der sich erneut zur Wahl stellt, ein weiterer Bewerber zur öffentlichen Anhörung am 4. November eingeladen. Es handelt sich um den 62-jährigen Pharmakologen Prof. Hans-Uwe Simon, bis vor kurzem Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Bern. Neben den beiden Kandidaten gab es keine weiteren Bewerbungen um das Amt, teilt die Hochschule mit.

"Beide Bewerber haben Leitungserfahrung und sind international anerkannte und mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftler", sagte Prof. Cora Dietl als Vorsitzende der Findungskommission. Die Kommission besteht aus vier Vertretern von Senat (Prof. Cora Dietl und Dr. Joachim Sann) und Hochschulrat (Karl Starzacher und Dr. Wolfgang Maaß). Die Vorstellung des Wahlvorschlags im Senat fand in nichtöffentlicher Sitzung statt. Der neue Präsident der JLU soll am 9. Dezember - gut ein Jahr vor dem Ende der aktuellen Amtszeit - vom Erweiterten Senat gewählt werden. Die nächste sechsjährige Amtszeit beginnt am 16. Dezember 2021.