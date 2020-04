Geh mir weg mit den (Wa)Schlappen

Der gemeine Hausschuh hat in der Regel von Ort zu Ort verschiedene Decknamen. Foto: Dittrich

GIESSENEs gibt einen schmalen Streifen, der sich vom nördlichen Hessen ins südliche Niedersachsen und noch ein Stückchen gen Osten zieht. Und es gibt eine Ecke zwischen Stuttgart und Bodensee - da kann man ihn zumindest phonetisch ernst nehmen - jenen Gegenstand, den es in Zeiten wie diesen zu beleuchten gilt. Denn er ist ein Krisengewinnler, ein Kriegsgewinner, ein aufstrebender Gegenstand öffentlichen Interesses in diesem Corona-Jahr: Der Hausschuh.

Und so, wie er aussieht beziehungsweise für was er gemacht ist, heißt er eben nicht überall. Denn der Hausschuh hat in der Regel von Ort zu Ort verschiedene Decknamen, die so klingen, wie man sich fühlt, wenn man ihn am Fuß hat. Das hier ist ein Pamphlet im Kampf - gegen den Hausschuh. Es ist eine Beschimpfung des Hausschuhs, nicht, weil wir im Corona-Zuhause-Hock-Exil (drinbleiben, drinbleiben, drinbleiben) langsam aus den geistigen Latschen kippen, sondern weil das schon lange geschrieben gehört. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, wusste nicht nur die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Und der Hausschuh ist, mit Verlaub, ein Blödmann. Der Hausschuh, auch als Pantoffel firmierend, meint in diesen Tagen, er sei der Größte. Er werde gebraucht. Alle bleiben drin, alle tragen ihn. Aber was sagt das über seinen miesen, lapperigen Charakter aus?

Der Hausschuh wird zum Kumpan des Virus', denn er hat sich schon immer unterschätzt gefühlt im Reich der Fußbekleidungen. Der Hausschuh ist das Weichei unter den Schuhen. Schon die Namen! Bei uns in Hessen heißt er Schlappen, in Norddeutschland Puschen, im Nordosten Latschen (interessanterweise übrigens auch im Südbayerischen), im Rheinischen Schluffen. In Österreich nennt man ihn Schlapfen, im südwestlichen Österreich Patschen. Und wer hat's erfunden? Die Schweizer nicht. Denn da heißt er Finken. Dass die Käsetunker wieder aus der Reihe tanzen müssen, war ja klar. Aber wenn Sprache lautmalerisch etwas darstellt, was seine ganze Art zum Klingen bringt, dann bei diesem Alltagsgegenstand. Was ist das denn für ein Wort: Schlappen?

Wir schlappen durch die Wohnung, schlappen zum Briefkasten, nehmen die Zeitung heraus und schlappen zurück. Der Hausschuh ist der Langweiler unter den Tretern, seine Sohlen sind weich, damit sie den Boden nicht verkratzen, er ist ein Leisetreter. Für die einen ist das bequem, für die anderen der Inbegriff der angepassten Ödnis. Dem Schlappen fehlt nur ein W und ein A (Wa) und schon ist er ein Waschlappen. Sowas kann man nicht ernst nehmen und was man zunächst nicht ernst nimmt, das wird oft gefährlich (siehe Hohlbirnen wie Nazis). Der Schlappen und Schlapfen und Puschen und Latschen ist mit Sicherheit einer, der sich immer irgendwie verbünden muss, einer, der nur den Mund aufmacht, wenn er in Überzahl ist. Fünf paar Hausschuhe mit einem stattlichen Wanderschuh zusammen im Schrank, nur dann machen sie die Klappe auf.

Der Hausschuh ist ein Opportunist, er wählt bestimmt FDP und will dann doch nicht an die Macht - oder zumindest egal mit wem. Er hat keinen Stil. Der Hausschuh ist meist weich und wackelig, er macht es einem leicht, hineinzuschlüpfen, er hat keine klare Linie. Es gibt ihn in allerlei Gestalt, der Hausschuh ist wie ein Buch von Paulo Coelho, steht im Regal, es will gefallen, hat aber keinen Wert. Ein Stiefel hat Kraft, ein Sportschuh eine klare Linie, ein Fußballschuh ein Ziel und gibt Halt, eine Sandale, naja gut, sieht auch beknackt aus. Aber die Sandale steht wenigstens dazu, sie geht raus aus der Bude. Der Hausschuh dagegen ist ein Pantoffelheld. Hausschuhe, so kann man lesen, sind seit der Antike bekannt, der römische "Soccus" sei ein pantoffelartiger Schlupfschuh gewesen. So etwas kann man doch kaum aussprechen, ohne aufzustoßen.

Der Hausschuh kann heißen, wie er will, es hört sich immer doof an und er sieht immer blöd aus. Und wenn wir jetzt alle drinbleiben sollen, immer drin, dürfen wir nicht auf ihn reinfallen. Meine Tochter fragte beispielsweise, warum ich morgens beim Homeoffice die Turnschuhe anzöge. Und die Jeans und ein T-Shirt. Ich sagte, das ist halt so. Das gibt Halt - so. "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren", sagte angeblich der grandiose Modeschöpfer Karl Lagerfeld. Vom rumschlappen in Schlappen gar nicht zu reden.