"Gehäuftes Verlassen" ersetzt an JLU Gießen Kreuzchen

Trotz "sehr vieler positiver Rückmeldungen" zu seiner Tätigkeit kam es vorerst nicht zur keine Wiederwahl des Dekans am Fachbereich "Sprache, Literatur, Kultur" der JLU. Nun steht am 9. September eine Erörterung des Fachbereichsrates mit Unipräsident Joybrato Mukherjee an.

Von Heidrun Helwig