Gehörnte Männchen auch in Gießen auf Brautschau

Die Hauptpollenquelle für die Weibchen der Mai-Langhornbiene ist die Zaun-Wicke. Wer diese Pflanze wachsen lässt, sichert die Existenz dieser Wildbiene. Foto: Larve

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Auch bei schlechten Wetterbedingungen lassen sich im Garten Tierbeobachtungen machen. Da die mit ihren Aktivitäten stark von der Außentemperatur abhängigen Insekten bei einer Kaltluftfront nicht mal schnell in den Süden jetten können, sondern zur Untätigkeit verdammt mehr oder weniger starr in der Vegetation herumhängen, kann man ihnen ziemlich nahekommen. Da fällt ein flauschiges bis zu 15 Millimeter großes Kerbtier mit körperlangen Fühlern am Kopf auf. Es handelt sich um ein Männchen der Langhornbienen (Eucera). Diese Bienengattung zeichnet sich durch die namengebenden überdimensionalen Fühler der Männchen aus. Die Gebilde erinnern zumindest von vorne betrachtet ein bisschen an das Gehörn von Steinböcken, sind aber keine Stirnwaffen, sondern nur harmlose Träger von Sinnesorganen. Das kommt im Gattungsnamen Eucera zum Ausdruck, den man frei mit die "guten Hörner" übersetzen kann. In diesen "Hörnern" sitzen Geruchssensoren, mit denen die Männchen versuchen, die Weibchen aufzuspüren. Bei der Mai-Langhornbiene (Eucera nigrescens) kriechen die männlichen Tiere gut zwei Wochen vor ihren zukünftigen Partnerinnen aus den unterirdischen Nestern. Von ihrem ersten Tag in der oberirdischen Welt befinden sie sich bereits in Liebesstimmung. Für einen Langhorn-Bienenmann bedeutet das, unverzüglich die Blütenpflanzen aufzusuchen, an denen die Weibchen zu erwarten sind. Neben den Augen hilft da eine gute "Nase", die spezifischen Pflanzen aufzuspüren. Dort machen die Männchen regelrechte Patrouillenflüge, deren Route vielleicht sogar durch Duftmarkierungen abgesteckt wird. Nur wer hier auf Zack ist, kann sich mit einem der Weibchen paaren. Die sammeln dann fleißig Pollen, der in das selbstgegrabene unterirdische Nest gebracht wird und dort als Larvennahrung dient. Bei ihrer Pollenernte haben sich diese Wildbienendamen auf Schmetterlingsblütler spezialisiert.

Ihre Hauptpollenquelle in Mitteleuropa ist die Zaun-Wicke (Vicia sepium), eigentlich ein "Unkraut", das sprichwörtlich nicht vergeht, wenn ihm von ordnungsliebenden Gärtnersmännern und -frauen nicht der Garaus gemacht wird. Man sollte angesichts von aussterbenden Arten und einer rapiden Abnahme der Biodiversität weniger Krokodilstränen vergießen, sondern im eigenen Interesse mehr handeln, beziehungsweise nichts tun. Rasenmäher und Rasentrimmer sollten daher öfter mal im Geräteschuppen bleiben und zumindest Teile einer grünen Rasenwüste wieder der Natur überlassen werden, damit sie Teil einer blühenden Landschaft wird. Wer Langhornbienen unterstützen will, sollte also neben Zaun-Wicke noch Vogel-Wicke, Frühlings-Platterbse und Wiesen-Platterbse in seinem Garten wachsen lassen. Er hilft damit nicht nur der gekürten "Wildbiene 2021", sondern kommt auch noch in den Genuss der Beobachtung interessanter Verhaltensweisen der Insekten. Lassen sich Mai-Langhornbienenmännchen doch live bei ihren Bemühungen beobachten, eine Bienenbraut abzuschleppen. Oder man kann eine Wespenbiene ausmachen, die als Kuckucksbiene in die Nester der Langhornbiene eindringt, um dort ihre Eier abzulegen.

Der Glückszustand, der sich bei solchen Naturbeobachtungen einstellt, ist durchaus mit dem einer Gehaltserhöhung zu vergleichen, wie aktuelle Untersuchungen belegen.