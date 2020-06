Geißler kritisiert zögerliche Haltung des Magistrats

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). „Eine Leistung, die nicht erbracht wird, sollte man auch nicht bezahlen müssen“, sagte FW-Fraktionsvorsitzender Heiner Geißler bereits am 2. April in der Sitzung des Stadtparlaments. In dieser Sitzung hatte seine Fraktion beantragt, alle Gebühren zu erstatten, die durch die Corona-Verfügungen nicht in Anspruch genommen werden können. „Diesen Antrag hat die Koalition aus CDU, SPD und Grünen im Parlament abgelehnt. Es verwundert mich doch sehr, dass man die Dreistigkeit besitzt, exakt diese Maßnahme, die man vor zwei Monaten noch abgelehnt hat, nun als eigenen Erfolg zu verkaufen! Wäre man dem Antrag der Freien Wähler gefolgt, könnte das Geld schon seit Wochen auf den Konten der Eltern sein“, so Geißler in einer Pressemitteilung.

In der Sitzung wurde die Ablehnung teilweise damit begründet, dass dies auf die Schnelle alles nicht ginge. „Alle anderen Kommunen im Landkreis haben diese Entscheidung schon vor Monaten getroffen und umgesetzt, der Gießener Magistrat ist und war wohl zu einem schnellen Handeln nicht in der Lage“, zeigt sich Geißler enttäuscht. Aus Sicht der Freien Wähler zeige sich erneut, dass diese Koalition weit entfernt von sachorientierter Politik zum Wohle der Bürger agiert. Sinnvolle Maßnahmen würde die Koalition ablehnen, nur weil sie von anderen politischen Gruppierungen kommen, so Geißler abschließend.