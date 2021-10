Geld abheben und Impfen bei der Sparkasse Gießen

Informieren über das Impfangebot bei der Sparkasse Gießen: Peter Wolf, Anita Schneider, Christian Betz und Ilona Roth (von links). Foto: Sparkasse Gießen

GIESSEN - Wer möchte, kann sich ab sofort in der Sparkasse Gießen gegen Corona impfen lassen. Ein mobiles Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wird an zwei Tagen in der Woche vor Ort sein und die Impfungen durchführen. "Nach der Schließung der Impfzentren bieten wir unsere Räumlichkeiten gerne für ein weiteres Impfangebot an", sagt Peter Wolf, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gießen, in einer Pressemitteilung. Und fügt hinzu: "Als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut ist es uns ein besonderes Anliegen, die Bekämpfung der Pandemie voranzutreiben und zu helfen, wo wir können." Vorstandsmitglied Ilona Roth richtet ihren Dank an den DRK-Kreisverband Gießen-Marburg und den Landkreis Gießen für die geleistete Arbeit im Bereich Corona-Impfungen und Testungen, "vor allem auch für die gute Zusammenarbeit".

Christian Betz, hauptamtlicher Vorstand des DRK-Kreisverbandes, sieht generell eine Neuausrichtung des Impfangebotes hin zu niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, auch in den Betrieben. "Die Tätigkeit der Impfzentren wird sich schwerpunktmäßig auf den Einsatz mobiler Impfteams verlagern, die ihre Leistungen an unterschiedlichen Standorten anbieten können." Landrätin Anita Schneider freut sich über einen weiteren Standort, an dem ein regelmäßiges Impfangebot vorgehalten wird. "Es ist so wichtig, eine hohe Impfquote zu erreichen, um die Immunität der Bevölkerung gegen das Coronavirus herzustellen", so die Sozialdemokratin. Die Menschen müssten weiterhin von der Impfung überzeugt werden. Und Christian Betz versichert: "Genügend Impfstoff ist da, nun liegt es an jedem Einzelnen, die Ärmel hochzukrempeln."

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich jeweils dienstags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr in der Sparkasse Gießen (Johannesstraße 3) impfen lassen.