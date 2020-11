Geld an Börse arbeiten lassen: Katja Dofel beim "Wissensforum" in Gießen

Schon seit rund zwei Jahrzehnten berichtet Katja Dofel für "n-tv" von der Frankfurter Wertpapierbörse. Screenshot: Docter

GIESSEN - "Die Deutschen sind traditionell Aktienmuffel", weiß Katja Dofel nur allzu gut. Für viele Menschen hierzulande habe die Börse "immer noch einen gewissen Casino-Charakter". Dabei sei es "der Ort, an dem das Geld am besten arbeitet", betonte die bekannte Börsenreporterin von "n-tv" im Livestream des "Gießener Wissensforums" am Dienstagabend. Als jemand, der nahezu täglich von der Frankfurter Wertpapierbörse berichtet, konnte sie ihren Zuschauern in der Vortragsreihe von Anzeiger, Volksbank Mittelhessen und Veranstaltungsagentur Sprecherhaus einen guten Einblick in die für Laien oftmals undurchsichtigen Vorgänge in der Finanzwelt vermitteln. Zwar durfte Dofel, wie sie schon in unserem Ankündigungsinterview gesagt hatte, keine konkreten Aktientipps nennen, dafür verdeutlichte sie die grundlegenden Mechanismen, um Mut zu diesem Schritt der Vermögensbildung zu machen. Denn es gebe auch allerlei Anlagemöglichkeiten, bei denen das Risiko überschaubar ist und bei Kursstürzen nicht gleich Riesenverluste drohen.

Bevor man aber Aktien erwirbt, heißt es, sich gut zu informieren. "Zur Beteiligung an Unternehmen braucht es ein gewisses Know-how, um zu verstehen, wo in den Bilanzen zum Beispiel Zahlen geschönt wurden", nannte die Wirtschaftsjournalistin als eine der möglichen Fallgruben. Genauso müsse man sich fragen, "Ist es eine Blase oder nicht?", werden also Güter weit über ihrem eigentlichen Wert gehandelt. "Generell geht es darum, zu erkennen, ob ein Aktienkurs nicht schon zu hoch ist", so Dofel. An solche Informationen wie auch Wirtschaftsprognosen komme man durch die regelmäßige Lektüre von Zeitungen und Internetseiten, aber auch durch Social-Media-Kanäle, von denen die Börsen-Expertin viel hält: "Es lohnt sich, die Sozialen Medien gerade zu den Themen, die für Ihr Investment relevant sind, zu verfolgen, weil dort Neuigkeiten oft zuerst veröffentlicht werden." Grundsätzlich gelte die Empfehlung, "Kaufe und verkaufe auf Basis deines Finanzwissens", legte die Rednerin ihren Zuhörern ans Herz. Vor Kaufentscheidungen sollte man Anlageziel, -dauer und -summe genau für sich definieren. Dazu biete sich auch an, "die Schwarmintelligenz" zu nutzen, also Freunde und Familie als Ratgeber zu konsultieren, oder prosperierende Branchen wie auch aktuelle Trends im Auge zu behalten. Zum anderen eröffneten Unternehmen, die sich in Sachen Umweltschutz oder Nachhaltigkeit engagieren - "Und davon gibt es immer mehr" - derzeit gute Aussichten. Interessant wären ebenfalls die Gebiete IT und Wissenschaft mit ihren jeweiligen Neuentwicklungen im technischen oder auch pharmazeutischen Bereich.

Ein Fehler sei es dagegen, Aktien von einem Unternehmen zu kaufen, "dessen Produkt oder Geschäft du nicht verstehst, obwohl du es versucht hast", sagte Katja Dofel. Auch sollte man "keinen unbestimmten oder unfundierten Empfehlungen" folgen und "nicht alle Eier in einen Korb legen". Stattdessen gelte es, zu "diversifizieren", sein Geld auf mehrere Anlageobjekte zu verteilen. Und vor allem: "Kaufe keine Aktien, um in kurzer Zeit an Geld zu kommen." Man könne hier zwar schnell viel gewinnen, aber genauso schnell verlieren. Daher würde sich zum Beispiel die Investition in Fonds anbieten, "denn die werden nicht ganz so belastet, wenn eine Aktie mal fällt", erläuterte die Börsen-Reporterin.

Auch das Geschehen in der Politik sollte man verfolgen. "Die Börsen sind seit dem 11. September 2001 politischer geworden", wusste Dofel zu berichten. Waren es damals die Terroranschläge auf das World-Trade-Center in New York, beeinflussten derzeit der "Brexit" und drohende Handelskriege die Kursentwicklungen, "die Sorge vor künftig eingeschränkten Handelsbeziehungen wächst". Dagegen Optimismus für 2021 ausgelöst habe der Sieg Joe Bidens bei der Präsidentschaftswahl in den USA mit den von ihm angekündigten Neuinvestitionen, etwa in "Grüne Energie" oder Infrastruktur. "Für kommendes Jahr wird mit steigenden Börsenkursen gerechnet", sagte die Referentin. Und dann gibt es da natürlich auch noch Corona: Einerseits erhofft man sich nach der Impfstoff-Einführung eine weltweite Zunahme von Produktivität und Kaufnachfrage, zum anderen "reagiert die Börse positiv auf jede Form von Wirtschaftshilfe", betonte Katja Dofel.

