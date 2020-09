Geld vom LWV für psychosoziale Beratungsstellen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Der Landeswohlfahrtsverband (LWV)wird in diesem Jahr erneut über 2,8 Millionen Euro für die Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen (PSKB) in Hessen aufwenden. "In der akuten Phase der Corona-Krise haben die PSKB großen Ideenreichtum und hohes Engagement bewiesen, um ihre Klienten zu unterstützen", betont Landesdirektorin Susanne Selbert. In Hessen gibt es 72 solcher Einrichtungen, in denen Männer und Frauen, die dauerhaft psychisch erkrankt sind, Unterstützung finden.

Die Arbeit der PSKB des Caritasverbandes Gießen in der Frankfurter Straße fördert der LWV mit 71 986 Euro, die Anlaufstellen des Vereins für Psychosoziale Forschung und Therapie in Grünberg und Laubach erhalten 47 117 Euro.