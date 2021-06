Geldautomatensprenger bei Gießen: Ein Mann flüchtig

Großeinsatz für die Polizei Mittwochnacht im Kreis Gießen: Nach langer Beobachtung nahmen Spezialkräfte aus Hessen und NRW zwei mutmaßliche Geldautomatensprenger fest. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Die Polizei sucht aktuell nach einer versuchten Geldautomatensprengung nach einem Tatverdächtigen und wendet sich mit einem Bild an die Öffentlichkeit. In der Nacht zu Mittwoch (gegen 2.45 Uhr) verhinderte die Polizei im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes die Sprengung eines Geldautomaten "Am Rinnerborn" in Alten-Buseck bei Gießen.

Bevor es zur Sprengung kam, nahmen Spezialeinsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen und Hessen zwei Männer fest. Ein mutmaßlicher dritter Tatverdächtiger, der 24-Jährige Maliq Denzel Pique aus den Niederlanden, ist mit einem PKW in Richtung Wetzlar geflüchtet. Zuletzt wurde der Flüchtige heute Morgen gegen 03:00 Uhr zu Fuß in Wetzlar unweit des GLOBUS Baumarktes gesichtet, weshalb auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde. Es wird vermutet, dass der Gesuchte von Komplizen aus den Niederlanden mit einem PKW im Gewerbegebiet Dillfeld abgeholt wird oder bereits wurde. Der 24-jährige trug zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Hoodie, schwarze Turnschuhe und eine silberne Armbanduhr. Der Mann ist etwa 1,90 Meter groß und sehr sportlich.

Wer hat die auf dem Bild abgebildete Person gesehen?

Wer hat Maliq Denzel Pique gesehen? Hinweise sammelt die Polizei in Mittelhessen. (Foto: Polizei Mittelhessen)

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-5555 oder jede andere Polizeidienstelle.

Beim Einsatz waren Entschärfer des Landeskriminalamtes, ein Polizeihubschrauber, mehrere Polizeiwagen und die Spurensicherung beteiligt. Die zwei mutmaßlichen Täter wurden festgenommen. Der Sprengstoff wurde nach der Festnahme kontrolliert gesprengt.