Geldautomatensprengung in Gießen

GIESSEN - Gegen 3.45 Uhr in der Nacht auf Freitag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einkaufszentrum in der Gottlieb-Daimler-Straße in Gießen ein. Dabei lösten sie den Einbruchalarm aus. Das teilt die Polizei mit. Derzeit geht selbige davon aus, dass die Täter bei ihren Vorbereitungen zur Sprengung gestört wurden, fluchtartig das Gebäude verließen und mit einem Pkw flohen.

Vor Ort ließen die Täter ein Päckchen mit Sprengstoff samt Zündtechnik zurück. Ein Entschärfer-Team des Hessischen Landeskriminalamtes rückte aus Wiesbaden an und zündete den Sprengstoff auf einem benachbarten Feld.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat die Täter am frühen Freitagmorgen im Gewerbegebiet West beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang gegen 3.45 Uhr Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat nach 3.45 Uhr einen schnellfahrenden Pkw im Gewerbegebiet West oder auf der Bundesstraße 429 beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Telefonnummer 0641/7006-6555.