Geldsegen für die Werkstattkirche Gießen

Claus Beller überreichte die Auszeichnung und den Spendenscheck an Christoph Geist und Bärbel Weigand von der Werkstattkirche. Foto: Czernek

GIESSEN - Gießen (cz). Das war ein guter Tag für die Werkstattkirche in Gießen: Claus Beller, Direktor der Vertriebsregion Mitte West bei der Evangelischen Bank, übergab den 1. Platz des Nachhaltigkeitspreises der Bank an die Werkstattkirche in der Ederstraße. Dieser Platz ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro dotiert. Pfarrer Christoph Geist, einer der beiden Organisatoren des Projekts "Werkstattkirche" bedankte sich im Namen aller für die Auszeichnung. Er verwies darauf, dass das Projekt im Jahr einen Finanzbedarf von rund 10 000 Euro habe, den sie größtenteils selbst einwerben müssten. "Daher sind wir sehr dankbar über diesen Geldsegen, werden ihn aber in den laufenden Haushalt einbringen und kein besonderes Projekt damit fördern können", erläuterte er.

Im Vorfeld war lediglich bekannt geworden, dass die Werkstattkirche unter die ersten drei Gewinner gekommen sei. Als weiteren Benefiz hat die Bank einen kurzen Imagefilm über die Werkstattkirche erstellen lassen, der aktuell über die Homepage (www.werkstattkirche.de) abrufbar ist.

Zum fünften Mal hatte die Bank den Preis unter dem Motto "Zukunft geht nur nachhaltig - Agenda 2030 fertig, los" bundesweit ausgeschrieben und will damit das Bewusstsein für die Klimaziele der UN stärken. Eine unabhängige Expertenjury hatte die zahlreichen Einsendungen bewertet und sich letztlich für die Werkstattkirche in Gießen entscheiden. Das Konzept überzeugte, denn Nachhaltigkeit im täglichen Leben wird hier von Anfang an gelebt und ist ein wesentlicher Teil des Gesamtprojekts.

Darauf verwies auch Propst Klaus Eibach, Vorsitzender der Stiftung "Jugendwerkstatt", in seiner Laudatio, denn die Werkstattkirche gehört organisatorisch zur Jugendwerkstatt. "Hier geht es nicht um Belehrung, sondern um das Entdecken und das Fördern von persönlichen Begabungen. Hier treffen sich Menschen, die sonst nie einen Kirchenraum betreten würden", betonte er. "Denn", so Eibach weiter, "Kirche ist mehr als ein Gebäude und ein Raum für die Bibelauslebung. Kirche ist immer auch ein Raum der Zuwendung und das wird hier anschaulich gelebt".

In ihrem abschließenden Grußwort bedankte sich Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz ebenfalls für die Auszeichnung und betonte, dass die Stadt auch sehr stolz auf die Arbeit und die Leistungen der Werkstattkirche sei.