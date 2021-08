Gelebte Integration im Flussstraßenviertel

Ein Original: Giorgio Vincenzo unterhält sich auf seinem Lieblingsplatz auf dem Bürgersteig vor seiner Wohnung mit Ali Shaker, ganz links der Leiter des Nordstadtzentrums Lutz Perkitny. Foto: Schäfer

GIESSEN - Wer hat ihn noch nicht gesehen, wie er auf seinem roten Fahrrad gemächlich durch die Stadt strampelt mit lauter Musik, die aus dem im Korb am Lenker befestigten Kassettenrekorder dringt? Die Nordstadt ist sein bevorzugtes Revier, dort wohnt er. Unübersehbar ist vor seinem Domizil im Wohnbau-Reihenhaus im Schwarzlachweg der auffällige Vorgarten. Auf dem Bürgersteig stehen zwei Klappstühle. Ein Sonnenschirm spendet Schatten, etliche Blumen bringen Farbe in die ansonsten triste Betonbausiedlung. Außerdem schmücken eine Ferrari-Fahne sowie ein Schal des Fußballclubs Juventus Turin die provisorische Sitzecke. Dort sitzt er sehr oft, der fast 77-jährige Giorgio Vincenzo.

Bei einer zweistündigen Stadtteilführung durch das Flussstraßenviertel mit dem redegewandten, erst 19-jährigen Ali Shaker wurden den 30 Teilnehmern Einblicke in die lokale Migrationsgeschichte gegeben. Darunter befanden sich auch Stadträtin Astrid Eibelshäuser, Koordinatorin Soziale Stadterneuerung Dr. Anna Hoffmann, Leiter des Nordstadtzentrums Lutz Perkitny, Quartiersmanagerin des Flussstraßenviertels Frauke Kühn und Wohnbauchefin Dorothee Haberland. Mit dabei auch die für das Amt des Oberbürgermeisters kandidierenden Wahlkämpfer Frank-Tilo Becher, Frederik Bouffier und Alexander Wright. Die Stadtteilführung ist im Kontext des Projekts "Migration Trail" von Nordstadtverein und Transit Gießen entstanden.

Vincenzo, im Alter von 20 Jahren anno 1964 nach Deutschland gekommen, wurde von Shaker und Perkitny als ein Beispiel vorgestellt, der sich als Migrant nicht nur vollkommen integriert hat, sondern zudem auch das Gemeinwesen stärkt. Jedem Passanten bietet er einen Espresso an, lädt zum Schwätzchen mit einem Stück Kuchen ein, kümmert sich um die Nachbarn. Seinen jahrzehntelang ausgeübten Job als Fußball-Schiedsrichter habe er erst vor wenigen Tagen an den Nagel gehängt. Letztes Jahr habe er bei einem Ampelausfall an der Kreuzung Nordanlage/Asterweg mehr als eine halbe Stunde bis zum Eintreffen der Polizei den Verkehr geregelt. "Ich habe noch nie Probleme mit Deutschen gehabt", sagt er mit glaubhaft sympathischem Lächeln.

Eine Straßenecke weiter fällt ein weiterer besonderer Vorgarten mit Pavillon vor einem der vielen Reihenhäuser auf. Raffaele ist "schon ewig hier", seit 23 Jahren in der Nordstadt "beheimatet". Auch er bringt sich für andere Menschen ein, kocht täglich von seinem Geld Essen für bedürftige Nachbarn, bei deren Abwesenheit führt er ihren Hund aus, gießt die Blumen, betätigt sich als Seelenberater. Doch möchte Raffaele das "nicht an die große Glocke" hängen.

Perkitny: "Das sind hier zwei Beispiele von Originalen, die den Zusammenhalt und das Miteinander im Quartier fördern. Sie sorgen auch dafür, dass sich die Leute in ihrem Quartier gut aufgehoben fühlen." Der "Eder", ein Bolzplatz in der Ederstraße, wurde als ein Ort der Begegnung und Integration bezeichnet. Hier spielten Herkunft und sozialer Rang keinerlei Rolle, seien Freundschaften fürs Leben geschlossen worden.

Sport verbindet

"Auf dem Eder wurde und wird noch immer die Fairness und der Umgang miteinander gelernt - Sachen fürs Leben", so Perkitny. Dabei helfe Sport. "Denn Sport verbindet." Mit diesem Platz habe sich der Stadtteil, in dem Menschen aus 54 Nationen leben, schon immer identifiziert. "Hier fühlen sich viele aufgehoben", wobei das im Elternhaus nicht immer der Fall sei.

Nicht wegzudenken aus dem Flussstraßenviertel ist auch Gülseren Yilmaz, die 1973 mit ihren Brüdern nach Deutschland gekommen ist. Sie betreibt seit 15 Jahren das Reisebüro Rising Sun an der Ecke Asterweg/Sudetenlandstraße. Ihr Bruder Zeynal führt eine Fahrschule, ist langjähriger Vorsitzender des Ausländerbeirates der Stadt. "Multikulti ist schön", sagte sie. Sie habe damit noch nie ein Problem gehabt. Ein kurzer Besuch wurde auch der Pizzeria da Eduardo abgestattet, die nach dem Rundgang die Teilnehmer mit Pizza versorgte.

Vorgestellt wurde auch die "No.1" in der Sudetenlandstraße, wo bei Aktino junge Menschen und Familien Beratung, Begleitung und Betreuung finden. Ihr Quartierkiosk in der Schottstraße zeigte Quartiersmanagerin Kühn, die Stadt den neuen Kinderspielplatz im Schwarzlachweg auf dem Gelände der ehemaligen Schreinerei Möll - der in der zweiten Septemberwoche eröffnet wird.

Haberland berichtete, dass noch dieses Jahr die schon seit langer Zeit leer stehenden Wohngebäude in der Weserstraße abgerissen würden.

Die Neubebauung mit Altentagespflege, U3-Kita und Rehabilitation sowie in der oberen Etage ermöglichtes Mehr-Generationen-Wohnen in- Zwei- bis Vier-Raumwohnungen sei voraussichtlich 2023 fertiggestellt. Der geplante Abriss der Wohngebäude in Schwarzlachweg und Werrastraße würde nicht vor 2024 erfolgen.