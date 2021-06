Gelten in der Weidengasse keine Regeln?

Gebote und Verbote sollten auch kontrolliert werden, meint Ueli Bornhauser. Foto: Leyendecker

GIESSEN - Ueli Bornhauser ist verärgert. Immer dann, wenn er durch die Gießener Innenstadt läuft, registriert der gebürtige Schweizer eine Vielzahl von Parksündern und Falschparkern, die so hanebüchen ihre Autos abstellen, dass ein Durchkommen kaum mehr möglich sei. Vor allem im Blick hat er dabei die Weidengasse. "In der Regel bin ich mehrmals wöchentlich an dieser Stelle. Seit die Weidengasse als Fußgängerzone ausgewiesen worden ist, wird sie als Parkplatz für Pkw und Ähnliches missbraucht", so Bornhauser im Gespräch mit dem Anzeiger.

Dass die Parkplatzsituation gerade für Externe, die aus dem Landkreis oder aus weiter entfernten Stadtteilen nach Gießen fahren, alles andere als rosig ist, ist bekannt. Die Parkplatzsuche in Gießen gestaltet sich manchmal als regelrechtes Abenteuer; und wenn dann doch falsch geparkt wird, dann hofft der Fahrer nur eines: Bitte kein Knöllchen. Und genau hier setzt auch Bornhauser an: "Mein Ärger bezieht sich auf die fehlenden Kontrollen durch die Ordnungspolizei. Wenn die Politik eine Maßnahme durchsetzt, dann sollte auch die Kontrolle zur Einhaltung dieser Vorschriften ausgelegt sein."

Schlechtes Signal

In den Jahren, die er nun diese Beobachtungen machen müsse, könne er sich maximal an eine Handvoll Knöllchen erinnern, die da verteilt wurden. Ein ähnliches Bild habe sich an der Marktstraße vor dem Sportwettenlokal ergeben. "Da kann ein so auffälliges Auto wie ein Lamborghini den ganzen Tag davor stehen, ohne Reaktion der Ordnungshüter." Es seien jedoch nicht nur Autofahrer, die sich nicht an die Vorschriften halten würden, sondern vermehrt auch Fußgänger und Radfahrer. "Das Verhalten aller Arten von Verkehrsteilnehmern lässt das Gefühl aufkommen, hier gelten keine Regeln". Sei es der Radfahrer, der die rote Ampel ignoriert und durch die Fußgängerzone fährt oder der Fußgänger, der die rote Ampel nur als Empfehlung betrachte - Bornhauser hat viele dieser Fälle bereits live beobachtet. Reaktionen von Ordnungshütern seien ausgeblieben. Für ihn selbst ist das ein klares Zeichen und schlechtes Signal an die Verkehrsteilnehmer: "Es ist nicht gewollt, die Regeln durchzusetzen. Die Ordnungspolizei ist nicht angewiesen, diese Vergehen regelmäßig und anhaltend zu verfolgen".

Diese Aussagen kann die Stadt nicht nachvollziehen. "Die Ordnungspolizei kontrolliert den ruhenden und fließenden Verkehr sowie die Einhaltung der städtischen Satzungen im gesamten Stadtgebiet", sagt Stadtsprecherin Claudia Boje in einem schriftlichen Statement. Die Gießener Innenstadt bilde hierbei seit jeher einen Schwerpunkt. Seit Beginn der Pandemie waren die Kontrollen zunächst überwiegend auf die Einhaltung der Coronamaßnahmen beschränkt gewesen, zulasten anderer Kontrollen, wie Boje schildert. Zu dieser Zeit sei allerdings der Fahrzeugverkehr in der Innenstadt aufgrund der Geschäftsschließungen nicht sehr ausgeprägt gewesen.

Nachdem die pandemischen Kontrollen aufgrund sinkender Inzidenzen zurückgefahren wurden, sei die Fußgängerzone und insbesondere die Weidengasse wieder in den Fokus gerückt. Von fehlenden Kontrollen könne dort keine Rede sein. "Selbst im Jahr 2020, in der Hochzeit der Corona-Kontrollen, wurden Fahrzeuge im dreistelligen Bereich verwarnt. Ebenso sieht es bereits im ersten Halbjahr 2021 aus". Doch warum ist die Weidengasse überhaupt als Fußgängerzone ausgewiesen worden? "Die Ausweisung als Fußgängerzone erfolgte, da die Weidengasse neben der Zufahrt zu den Haupteinkaufsstraßen auch für den fußläufigen Verkehr eine wichtige Verbindung zwischen Neuen Bäue und Neuenweg/Seltersweg darstellt".

"Konsequente Kontrollen"

Vor der grundhaften Erneuerung vor einigen Jahren wurde der Ausbauquerschnitt mit den schmalen und kaum nutzbaren Gehwegen der Funktion nicht gerecht. Die erlaubte Befahrbarkeit für Kraftfahrzeuge ist dennoch weiterhin deutlich eingeschränkt. Auch zukünftig werde die Ordnungspolizei in den genannten Bereichen konsequent kontrollieren und Verstöße ahnden.