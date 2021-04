Gemeinsame Beratung: SWG und VGO "bündeln Kräfte" in Gießen

Der Standort am Marktplatz ist künftig Anlaufstelle für Kunden von SWG und VGO.Archivfoto: SWG

GIESSEN - Die Corona-Pandemie hat es mit sich gebracht, dass auch die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Gießen (SWG) und der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) verstärkt digitale Vertriebskanäle wie Handyticket oder andere RMV-Angebote genutzt haben. Und es sei zu erwarten, dass sich dies nicht mehr ändern wird. Bei den beiden Unternehmen habe diese Entwicklung die Überzeugung reifen lassen, "mit der schon mehrere Jahre alten Idee einer gemeinsam betriebenen Mobilitätszentrale in Gießen die Weichen für die Zukunft zu stellen", erklärt der Kaufmännische Vorstand der SWG, Jens Schmidt, in einer Pressemitteilung.

Die gefundene Lösung berge mehrere Vorteile. "Bisher haben die Teams von SWG und VGO bis auf wenige Ausnahmen schon identische Teilaufgaben, deren Erfüllung sich teils übergreifend auf das Stadtgebiet und den Landkreis richtet. Zukünftig wollen wir zentral am heutigen Standort der SWG unsere Services für die Kunden aus der Stadt und dem Landkreis aus einer Hand anbieten", ergänzt VGO-Geschäftsführer Armin Klein. Es müsse also nicht mehr überlegt werden, an wen man sich nun wenden muss. Denn in der gemeinsamen Mobilitätszentrale sei eine "passgenaue Beratung" möglich.

Gleichzeitig sollen sich für SWG und VGO Synergien ergeben. "Der spürbare Rückgang des personenbedienten Vertriebs würde es in Zukunft schwieriger machen, entsprechende Umsätze zu erzielen, wenn beide weiterhin getrennt voneinander arbeiten. Zudem haben zwei RMV-Mobilitätszentralen mit denselben Angeboten in einer Entfernung von gerade einmal 170 Metern nie wirklich Sinn gemacht. Daher ist es nur folgerichtig, wenn wir nun unsere Kräfte bündeln", betont Stadträtin Gerda Weigel-Greilich.

Das Personal werde zusammengeführt. "Das Angebot an Dienstleistungen rund um den ÖPNV bleibt unverändert und auch die Gesichter werden Sie wiedererkennen", verspricht Landrätin Anita Schneider den Kundinnen und Kunden. Insgesamt handele es sich um einen "wichtigen Bestandteil unserer Vertriebstätigkeit in Gießen", so Jens Schmidt. Und fügt hinzu: "Wir wollen zum einen mit der Vor-Ort-Präsenz Nähe schaffen und damit ganz gezielt jene Kunden abholen, die sich in Ruhe kompetent und umfassend beraten lassen wollen - unabhängig davon, wo sie wohnen. Zum anderen ist die Mobilitätszentrale Ausdruck des beiderseitigen Willens einer gemeinsamen Aufgabenerledigung für alle Belange des Nahverkehrs in der Gießener Region. Wir sind überzeugt, dass dies zum Nutzen aller Beteiligten ist." Das bedeute im Umkehrschluss, dass sich die VGO nicht aus Gießen zurückziehen werden, versichert Armin Klein. "Wir werden nach wie vor Einfluss nehmen und uns aktiv in Projekte und zukunftsträchtige Entwicklungen im Bereich Vertrieb einbringen." Alle Verantwortlichen seien davon überzeugt, dass der eingeschlagene Weg richtig und notwendig ist. "Nur wenn wir gemeinsam für die Belange des ÖPNV sowie der Kundinnen und Kunden im Landkreis Gießen eintreten, können wir flexibel auf zukünftige Herausforderungen reagieren."