Gemeinschaftliche Wohnformen auf der Philosophenhöhe Gießen

Blick von der Lincolnstraße auf das Areal für gemeinsame Wohnformen: Hier soll die spätere Haupteinfahrt sein. Foto: Schäfer

GIESSEN - Im letzten Moment aufspringen auf den bereits fahrenden Zug ist noch möglich, beteuert Reinhard Thies im Gespräch. Gemeint ist die Verwirklichung von gemeinschaftlichen Wohnformen in Gießen. Diese Möglichkeit bietet die Stadt am Standort Philosophenhöhe, vormals Motorpool-Gelände. Zum aktuellen Stand und dem weiteren Verfahren informierte Oberbürgermeisterin Grabe-Bolz online zusammen mit Ines Müller (Leiterin des Amts für soziale Angelegenheiten), Dr. Holger Hölscher (Leiter des Stadtplanungsamts) sowie dem ehemaligen Wohnbau-Chef Thies als externen Prozessbegleiter.

"Ich brenne sehr für die Idee", bekannte die OB, die das Projekt gerne noch in ihrer Amtszeit abschließen möchte. "Es muss jetzt Butter bei die Fische", sagte sie. "Damit möglichst bald eine neue Form des Miteinanderwohnens in der Stadt möglich ist." Als Alternativmodell zu Investorentätigkeit soll auf städtischem Gebiet gemeinschaftliches Wohnen verwirklicht werden. Was auf Gemeinsinn gerichtetes Wohnen weg von Kommerz und Rendite bedeuten soll. Und auch weg von einer halbanonymen Nachbarschaft. Eines der beiden bereits bestehenden, derart ausgerichteten Wohnprojekte ist das der ProWo in der angrenzenden Lincolnstraße. Hier wohnen und leben Berufstätige, Rentner, Freischaffende, Lebenskünstler, Studenten und Kinder miteinander.

Bis 2025 sollen die 79 000 Quadratmeter der neu benannten Philosophenhöhe vollständig bebaut sein. Wohnungen für eintausend Menschen sollen entstehen. Entlang der südöstlich begrenzenden Hannah-Arendt-Straße wird die Wohnbau auf 7300 Quadratmeter Sozialwohnungen errichten. Zur westlich gelegenen Lincolnstraße hat die Stadt ein 32 000 Quadratmeter großes Areal ähnlich einem offenen Hufeisen an die Projektplaner Depant-Wilma für den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern verkauft. An der Öffnung des Hufeisens - direkt an der Lincolnstraße gelegen - ist eine 1800 Quadratmeter aufweisende Gemeinbedarfsfläche für ein Familienzentrum mit fünf Kitas geplant. Im Inneren des Hufeisens verbleiben 5368 Quadratmeter für gemeinschaftliche Wohnformen.

Diese sind, so Ines Müller, gekennzeichnet durch private und gemeinsam genutzte Flächen, vielfältige Möglichkeiten, unter einem gemeinsamen Dach zu wohnen, sei es generationenübergreifend, auf Inklusion ausgerichtet oder anderweitig organisiert. Die Organisationsstruktur, so Hölscher, müsse eine gemeinschaftsorientierte darstellen.

Der Prozess der Vergabe von Grundstücken auf der Philosophenhöhe an solche gemeinschaftliche Wohninitiativen schreitet nun weiter voran. Wie Thies berichtete, konnte die Phase der Bestandsaufnahme und Einbindung interessierter Gruppen und Akteure mit einem Runden Tisch der Wohninitiativen und der Stadtverwaltung erfolgreich abgeschlossen werden. Neun interessierte Gruppen und viele Einzelpersonen seien an dem Projekt interessiert gewesen. "Die Einzelpersonen habe ich in Gruppen zusammengeführt", berichtete Thies von seiner Projektarbeit. Übrig geblieben sind derzeit sieben Gruppen. Bis zum 21. Juni um 15 Uhr müssen die Wohninitiativen eine offizielle Interessensbekundung auf Grundlage der Vorgaben der Ausschreibung des Konzeptwettbewerbes an das Amt für soziale Angelegenheiten einreichen. Bisher noch nicht zum Vorschein getretene Interessenten müssen sich folglich sputen, um auf den bereits fahrenden Zug noch aufspringen zu können. Infos sind unter folgendem Link abrufbar: www.giessen.de/Neues-Wohnquartier-Philosophenhöhe. Ende des Jahres gibt es von Seiten der Stadt nach einem Auswahlprocedere eine verbindliche Zusage; im Idealfall für alle Bewerber.