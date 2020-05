"Gemischte Gefühle" beim Gottesdienst in der Gießener Johanneskirche

Pfarrer Michael Paul predigte zum Lied von Dietrich Bonhoeffer. Propst Matthias Schmidt (im Hintergrund) sprach zu "Der Mond ist aufgegangen". Foto: Jung

GIESSEN. "Sollt ich meinem Gott nicht singen? Sollt ich ihm nicht dankbar sein?" - das Lied 325, Verse 1, 2 und 7 aus dem Evangelischen Gesangbuch spielte der Kantor der Johannesgemeinde, Christoph Koerber an der Orgel und sang dazu. Viele Gläubige im weiträumigen Kirchenschiff der Johanneskirche hätten es gerne mit ihm getan, doch sie durften nicht singen. Der Kantor war der Einzige, der im ersten Gottesdienst nach sieben Wochen Pause seine Stimme zum Gesang erheben durfte.

Pfarrer Matthias Weidenhagen sprach bei der Eröffnung von einem "eigenartigen Gefühl in der Magengegend", das ihn bei diesem besonderen Gottesdienst befiel. Am Eingang zur Johanneskirche mussten die Besucher ihre Schutzmasken über Mund und Nase ziehen, und sie erhielten Schilder, auf denen ihnen die Plätze zugewiesen wurden. Für ausreichend Abstand in den Kirchenbänken war dadurch gesorgt. Am Ende des Gottesdienstes mussten die Teilnehmer auf die Zettel, die auf den gekennzeichneten Plätzen auslagen, ihren Namen und Telefonnummer aufschreiben, um gegebenenfalls Infektionsketten nachverfolgen zu können. Zahlreiche Helferinnen und Helfer aus den beteiligten Kirchengemeinden gewährleisteten einen reibungslosen Ablauf.

"Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder", lautete der Wochenspruch am Sonntag "Kantate". Die Gläubigen wurden darin aufgefordert "Kantate!Singet". Doch die 60 Anwesenden, die Mund- Nasenschutz trugen, durften aufgrund der strengen Hygienebestimmungen dem Wochenspruch nicht folgen. "Singen dürfen wir in der Kirche nicht, müssen uns und andere schützen", klärte der Pfarrer dazu auf. "Wann habe es das jemals gegeben?", fragte er die Gläubigen und empfahl: "Singt im Innern". Die mittels Beamer projizierten Liedtexte konnten die Gläubigen an der Wand über dem Altar lesen. Kantor Koerber an der Orgel spielte und sang - eine Rolle, die er selten ausführt.

Propst Matthias Schmidt predigte zum Lied von Matthias Claudius "Der Mond ist aufgegangen". Es sei schon seltsam, wenn die helle Sonne durch die Glasfenster des Gotteshauses scheint, über das Abendlied nachzudenken, sinnierte Schmidt. Doch aus den Versen spreche ein Gottvertrauen, dass viele in diesen schweren Zeiten aufatmen lässt. Dieses Lied habe die Botschaft: "Komm zur Ruhe. Lass Deine Sorgen und Ängste los. Vertrau sie Gott an". Schmidt machte deutlich: "Es ist gut, dass wir als Kirchen auch solche Orte der Ruhe schaffen". Vor einigen Wochen, als bekannt wurden, dass keine Gottesdienste gefeiert werden durften, sei die Frage aufgekommen, was das für die Kirchen bedeute. Es sei etwas Erstaunliches passiert: Neue andere Formen von geistlicher Gemeinschaft, analog und digital, ist entstanden.

In den Fernsehgottesdiensten sahen statt der üblichen 700 000 Zuschauer über zwei Millionen Menschen zu. Der erste Gottesdienst in Gießen, den die Lukas- und Johannesgemeinde anbot, sollte ein Ort sein, um Ruhe zu finden. Für den Propst ist es erstaunlich, dass unzählige Menschen bei den Kirchen anriefen und wünschten, dass man für sie und ihre Anliegen betet. Pfarrer Michael Paul (Johannesgemeinde) fragte in seiner Predigt zum Lied von Dietrich Bonhoeffer: "Wie werden wir leben nach Corona?" "Soll wieder alles wieder so sein wie vor Corona? Dasselbe Rennen und Terminieren? Immer hinter Erfolgen her? Ellenbogen raus und los". Paul sprach auch vom Rasen mit Autos, Ausbeuten von Natur und Menschen. Dasselbe Drehen um uns selbst? "Nein, bei Bonhoeffer sieht die Zukunft anders aus", erinnerte er. Der Pfarrer forderte die Gläubigen auf: "Singt dem Herrn ein neues Lied: Das Lied nach Corona." "Dann gehört Dir unser Leben ganz".

"Für mich war es schwierig", schilderte Barbara Ernst nach dem Gottesdienst im Gespräch dieser Zeitung. Wenn sie im Gottesdienst nicht singen kann, befällt sie ein einsames Gefühl. Den Gottesdienst selbst fand sie schön. Kathrin Magel freute sich, mal wieder Leute zu sehen und zu treffen, wenn auch mit Abstand. Sie ist auch froh über die Online-Gottesdienste. Wichtig ist Helga Hahn der Kontakt unter den gegebenen Umständen im Gottesdienst gewesen, sie war froh, in die Kirche gehen zu können, bedauerte aber das unterbundene Singen.

Von "geisterhaft", spricht Eva-Maria Busch, als ungewohnt benennt sie die kirchliche Feier dem Gießener Anzeiger. Es sei im Vorfeld viel zu organisieren gewesen, weiß sie als Mitglied des Kirchenvorstandes.

"Ganz hervorragend", schildert Hermann Römer seine Empfindungen nach dem Gottesdienst. "Gut, dass er wieder stattfinden konnte", freute sich der Bewohner des Johannesstift, bevor er sich nach einer kurzen Begegnung mit Michael Paul mit seinem Rolllator auf den Heimweg macht.

Zahlreiche Gottesdienstbesucher sprachen mit den Pfarrern, schilderten ihre Empfindungen. "Sprechen ist erlaubt, aber nicht das Singen", klärte Pfarrer Matthias Weidenhagen den Einwand, dass das "Vater unser" ja auch gemeinsam von den Besuchern erklungen sei.

Am kommenden Sonntag gibt es unter ähnlichen Bedingungen einen Gottesdienst in der Johanneskirche sowie einen Online Gottesdienst, teilte Weidenhagen mit. Er bat auch um Rückmeldungen per Telefon oder per Mail zur ersten liturgischen Feier dieser Art.