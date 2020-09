Gemüse und Kräuter ohne Pestizide aus Gießen

Komplettes Ökosystem auf 15 Quadratmetern: Die Fische im Wasser liefern den natürlichen Dünger für die Pflanzen. Foto: Farm Up

GIESSEN. 100 Prozent Liebe und null Prozent Pestizide - das beinhalten die sogenannten Microgreens (essbare Keimpflanzen) von "Farm Up". Das im November 2018 gegründete Gießener Start-up-Unternehmen ist einer von zehn Halbfinalisten im Rennen um den Hessischen Gründerpreis. Ausgezeichnet werden hier unter anderem junge Unternehmen, die ein innovatives Produkt mit Erfolg auf den Markt gebracht haben. Die "Farm Up"-Gründer Robin Jörg und Jannick Grimm haben sich über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, erzählen sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Während ihres "Selfmade-Studiums" der vertikalen Landwirtschaft stießen der gelernte Einzelhandelskaufmann Jörg und der Industrie-Mechaniker Grimm auf Microgreens, die hierzulande noch recht unbekannt, in den USA aber schon Trend-Food sind.

"Unsere Microgreens sind junge Kräuter- und Gemüsepflanzen, die wir gezielt in einem Stadium zwischen Sprosse und ausgewachsener Pflanze ernten. Es handelt sich um Blätter, welche die Photosynthese ermöglichen und bereits Wurzeln für die Nährstoffaufnahme entwickelt haben", erklärt Robin Jörg. "Sie besitzen bis zu 200 Mal mehr Nähr- und Vitalstoffe als ausgewachsenes Gemüse." So enthalte beispielsweise eine Handvoll Brokkoli-Keimsprossen so viel Nährstoffe wie zwei ganze Brokkoliköpfe.

Lockdown gut genutzt

Die Zeit des Lockdowns nutzten die beiden Jungunternehmer, um in den angemieteten Geschäftsräumen im Wißmarer Weg auf nur 15 Quadratmetern ein komplettes Ökosystem aufzubauen. Durch das explizite Nachahmen natürlicher Prozesse ist es ihnen gelungen, ein hochkomplexes Ökosystem zu errichten, welches der Natur in hohem Maße ähnelt.

Neben einem kleinen Wasserfall befinden sich dort etliche Pflanzen, Insekten und diverse Fischarten, die das ausgeklügelte System vollkommen machen. Jörg und Grimm greifen hierbei auf "Aquaponik" zurück - ein Verfahren, das Techniken der Aufzucht von Fischen in Aquakultur mit der Kultivierung von Nutzpflanzen mittels Hydrokultur verbindet. Das zur Bewässerung der Pflanzen verwendete Wasser bildet gleichzeitig den Lebensraum für die Fische. Die Exkremente aus der Fischzucht werden als natürlicher Dünger für die in einem Regalsystem untergebrachten Pflanzen verwendet. Die Pflanzen wiederum entziehen dem Wasser die Nährstoffe und geben den Tieren frisches Wasser zurück. "Da der Wasserkreislauf in sich geschlossen ist, benötigen wir bis zu 95 Prozent weniger Wasser als in der konventionellen Landwirtschaft. Lediglich verdunstetes Wasser muss wieder nachgefüllt werden", erläutert Robin Jörg.

Die Firmengründer legen Wert darauf, dass keine Nährstoffe künstlich hinzugefügt werden. Dafür sorgen neben den Nil-Tilapias weitere Tierarten wie Garnelen oder Muscheln. Das Saatgut wird ausschließlich in der Region gekauft und auf biologisch abbaubaren Hanfmatten ausgesät. Die Keimkammern werden automatisch benebelt, um die nötige Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent zu erreichen. Die Anlage ist hochautomatisiert.

"Wir können das ganze System, von der Belüftung über die Bewässerung bis hin zur jeweiligen Temperatur, per App steuern", erläutert Jörg. "Das gilt auch für die LED-Sonne, die jeden Morgen aufgeht, und den Wind, für den Ventilatoren sorgen." Einer Studie haben die beiden Gießener entnommen, dass Pflanzen klassische Musik guttut. Aus diesem Grund ertönt den ganzen Tag Mozart und Co. dezent aus den Boxen.

Verkauf in Supermärkten

Derzeit züchten Robin Jörg und Jannick Grimm neben Brokkoli auch Radieschen, Kohlrabi und Mizuna (japanischen Senf). Für die Gastronomie kommen noch Erbsen, Sonnenblumen und Mais hinzu. In der Testphase befänden sich aktuell Salate, Erdbeeren und Shrimps.

In Kürze sollen die Gießener Microgreens auch in Rewe-Märkten verkauft werden. Auch das Studentenwerk habe Interesse an den Keimsprossen bekundet, freuen sich die beiden, die von einem Techniker und einem Fahrer unterstützt werden.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung", betont der 27-jährige Robin Jörg, der sich wie sein ein Jahr älterer Kollege schon seit der Kindheit für Pflanzen interessiert. Das positive Feedback der Kunden habe sie inspiriert zu expandieren. "In Microgreens steckt ein enormes Potenzial." Aktuell bauen sie einen zwei mal fünf Meter großen Teich. Darin werden sich dann unter anderem auch Schildkröten, Welse und viele Fischarten mehr tummeln.