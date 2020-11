"Generalistin" und "Urgestein"

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). 32 Jahre war Christine Wissel beim Caritasverband Gießen tätig, jetzt wurde die Diplom-Pädagogin in den Ruhestand verabschiedet. Sie sei eine "Generalistin" gewesen, betonte Wolfgang Haasler, Bereichsleiter Beratung und Soziale Dienste, angesichts der vielen Aufgaben, die sie im Laufe der Jahre übernommen hat.

Nach einer Ausbildung zur Erzieherin und dem Pädagogik-Studium kam sie im März 1988 zum Caritasverband Gießen und startete als Sozialarbeiterin in Alsfeld. Sie war dort zuständig für Mutter-Kind-Kuren, Mütter- und Seniorenerholungen und Gemeindecaritas. Daneben machte sie eine Ausbildung zur personenzentrierten Kinderpsychologin. Juli 1989 wechselte sie in die Allgemeine Lebensberatung in Gießen. Hier arbeitete sie in vielen verschiedenen Fachbereichen, ab 2001 in der Adoptionsvermittlung und 2010 in der Schuldnerberatung.

Die Gemeindecaritas, also die Zusammenarbeit zwischen Caritasverband und Pfarrgemeinden, bildete seit 1992 einen weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit, über viele Jahre als "Stabsstelle Gemeindecaritas/Ehrenamt". Bis zu ihrem Ruhestand war die Beraterin besonders in der Stabsstelle Ehrenamt die zentrale Ansprechpartnerin für Menschen, die sich für ein ehrenamtliches Engagement im Caritasverband interessierten. Auch engagierte sie sich für das Projekt Kleiderkammer "Anziehpunkt" und im Projekt "Wegbereiter" in der Arbeit mit Langzeitarbeitslosen. Wissel gilt als zuverlässig, immer ansprechbar auch für Kollegen, ruhig, freundlich und aufmerksam mit einem Blick auch für die Leistungen anderer. Haasler lobte ihre Flexibilität, sich immer wieder neuen Aufgaben zu stellen und diese verantwortungsvoll und gewissenhaft auszuüben.Mit ihr gehe eine "Generalistin" und ein "Urgestein" des Caritasverbandes in den Ruhestand, meinte der Bereichsleiter und dankte ihr für ihr vielfältiges Engagement. Foto: Caritas