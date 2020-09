Generationendialog im Offenen Kanal Gießen

Früher war alles besser? Dieser Frage gingen bei einer Sendung im Offenen Kanal Gießen Werner Papendorf, Julia Sommer und Timo Bayer nach. 80 Lebensjahre liegen zwischen den dreien. Moderiert wurde die Gesprächsrunde vom Leiter des Medienprojektzentrums, Wilhelm Behle (rechts). Foto/ Screenshot Zielinski

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen. "Früher war alles besser - Wahrheit oder Mythos?", dieser Frage gingen der 99-jährige Werner Papendorf sowie die beiden 19-jährigen Julia Sommer und Timo Bayer nach. Die einstündige Diskussionsrunde, die im Offenen Kanal Gießen zu sehen war, wurde von Wilhelm Behle moderiert.

Trotz vieler Unterschiede gab es zwischen dem Senior, der viele Jahre als Direktor bei der Dresdner Bank gearbeitet hat, und den jungen Erwachsenen auch Gemeinsamkeiten. So hatten alle drei eine behütete, glückliche Kindheit, in der sie aber auch mitanpacken mussten. "Mit 14 Jahren hat unsere Mutter meine Schwester und mich gebeten, uns sonntags um die Küche zu kümmern. Meine Schwester hat gekocht, ich abgewaschen", erzählt Werner Papendorf.

Auch bügeln und waschen habe man ihm frühzeitig beigebracht, sodass er später beim Militär keine Probleme gehabt habe, seine Sachen in Ordnung zu halten. Für Julia Sommer und Timo Bayer ist es eine Selbstverständlichkeit im Haushalt mitzuhelfen. "Früher habe ich nur Taschengeld bekommen, wenn mein Zimmer auch aufgeräumt war", erklärt Timo Bayer lachend.

"Ich habe für eine Entwurzelung eines Baumes mal zwei Mark erhalten", erinnert sich Papendorf. Zum Vergleich: Ein Bier hat damals 25 Pfennige gekostet. Taschengeld hat es in der Jugend des 99-Jährigen kaum gegeben. "Der Schulbesuch hat im Monat 30 Mark gekostet. Das war viel Geld. Die Bücher haben wir älteren Schülern abgekauft, unsere eigenen an jüngere weiterverkauft." Das schönste Geschenk sei für ihn damals ein Fahrrad gewesen, mit dem er zum Segeln fahren konnte. Auch für Timo Bayer stellen seine Fahrräder die schönsten Geschenke dar, für Julia Sommer war es die erste Kamera.

Ein erstes eigenes Auto hat sich Werner Papendorf 1950 geleistet, da war er 29 Jahre alt. Julia Sommer hingegen hat bereits zwei Monate vor ihrem 18. Geburtstag ein eigenes Auto gehabt. Während die jungen Leute bereits mit Schule oder Eltern viele Länder besucht haben, stellte für den gebürtigen Stettiner damals bereits eine Fahrt nach Berlin eine Weltreise dar.

Sowohl in der Familie von Julia Sommer als auch von Timo Bayer wird Wert auf Umweltschutz gelegt. "Wir werfen nur selten Essen weg", erklärt der junge Mann. Die 19-Jährige betont, dass sie und ihre Familie statt Tüten immer einen Korb für ihre Einkäufe nutzen, den Müll ordentlich trennen und nur Äpfel kaufen, die nicht verpackt sind. Eine so extreme Wetterlage wie heute habe es vor 20, 30 Jahren nicht gegeben, unterstreicht der Rentner. "Den Klimawandel müssen wir unbedingt in den Griff bekommen." Das sehen auch die jungen Leute so. "Ich hoffe, dass wir in 80 Jahren ein Mittel gegen den Klimawandel gefunden haben", betont Julia Sommer. Darüber hinaus wünscht sie sich, dass man auch in acht Jahrzehnten noch all das machen kann, was heute möglich ist und natürlich, dass die Welt vom Krieg verschont bleibt. "Leider sind viele Dinge einfach ungewiss", ergänzt Timo Bayer. Und Werner Papendorf? Möchte er noch einmal 19 Jahre sein? "Mit dem Wissen, das ich heute habe, ja." Dann würde er vieles ändern. "Wir Alten sind vom Schicksal betrogen", schließt er. "In unserer Jugend gab es weder Fernsehen, noch Tiefkühlkost, Kontaktlinsen, die Pille oder Facebook." Heutzutage hätten Jugendliche 100 000 Möglichkeiten, sich zu amüsieren. "Damals hatten wir nur Sport und Tanzstunden."