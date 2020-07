Jetzt teilen:

Giessen (red). "Wer auch in hohem Alter noch körperlich und geistig fit sein möchte, muss deshalb wissen, wie er am Supermarktregal das Richtige auswählt und mit Werbeversprechen klug umgeht", sagt Susanne Pertermann, Leitende Beraterin der Beratungsstelle Gießen der Verbraucherzentrale Hessen. "Unsere Tipps helfen dabei, sich gesund und altersgerecht zu ernähren", so Pertermann weiter.

Ältere Menschen brauchen Lebensmittel mit geringem Kalorien- und hohem Nährstoffgehalt. Frisches Gemüse, Obst, gut verträgliche Vollkornprodukte, aber auch Milchprodukte sollten mehrmals am Tag auf den Tisch. Körperliche Aktivität, insbesondere altersgerechtes Krafttraining, und eine calciumreiche Ernährung können helfen, die Muskel- und Knochenmasse möglichst lange zu erhalten. Gute Calciumlieferanten sind Hartkäse, Grünkohl, Brokkoli, Fenchel und Nüsse. Daneben verbessert calciumhaltiges Mineralwasser die Versorgung. Mindestens eineinhalb Liter Flüssigkeit - auch durch ungesüßte Kräutertees oder Saftschorlen - sollten täglich konsumiert werden. Senioren sind eine beliebte Zielgruppe für Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln, doch die häufig beworbene Wirkung ist meist nicht wissenschaftlich bewiesen. "Sprechen Sie vor dem Gebrauch mit Ihrem Arzt", rät Pertermann.

Das Onlineangebot der Verbraucherzentralen "Genussvoll älter werden" beinhaltet viele weitere Tipps rund um alle Ernährungsfragen im Alter.