Gericht bestätigt Verbot der Stadt Gießen

GIESSEN (olz). Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen haben Verkehrswendeinitiativen eine Demonstration angemeldet. Und bereits zum zweiten Mal hat die Stadt die Proteste untersagt mit dem Hinweis auf die aktuell gültige Landesverordnung zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus. Das Gießener Verwaltungsgericht hat dieses städtische Verbot am Donnerstagnachmittag bestätigt. Eine Berufung ist möglich - die Initiatoren wollen notfalls noch weitere juristische Schritte gehen.

Ursprünglich geplant haben die Initiativen einen mehrtägigen Protest von 14. bis 17. April, der sich nicht nur für die Verkehrswende starkmacht, sondern in der Corona-Krise unter anderem auch Solidarität mit Geflüchteten fordert. In ihrem Aufruf kündigen die Aktivisten Corona-kompatible Aktionen an, etwa durch Einhaltung der Mindestabstände. Aus Sicht der Stadt könnten diese Vorgaben allerdings nicht eingehalten werden. "Die Vorgaben der Corona-Verordnung, die einerseits ein Abstandsgebot und ein Kontaktverbot enthält, sowie der Hinweis, dass Menschenansammlungen zu vermeiden sind, können unseres Erachtens durch diese Veranstaltung nicht eingehalten werden. Dafür sprechen auch Erfahrungswerte. Die Form der konkreten Ausgestaltung der Versammlung in der Planung konnte auch nach dem Kooperationsgespräch nicht davon überzeugen, dass die Auflagen eingehalten werden können", informiert Magistratssprecherin Claudia Boje. Die Initiatoren der Demonstration werfen der Stadt vor, die Verfassung nicht mehr zu beachten, während das Verwaltungsgericht die Einschätzung der Stadt und die Landesverordnung bestätigt. Die Kammer bleibe bei ihrer Auffassung, dass die durch die gültige Verordnung "vorgesehenen verbindlichen Einschränkungen der Grundrechte der Betroffenen angesichts der infektionsrechtlichen Bedrohungslage gerechtfertigt" seien. Das Infektionsschutzgesetz schränke ausdrücklich auch die Versammlungsfreiheit ein. Bürgermeister Peter Neidel legt als zuständiger Dezernent aber Wert auf die Feststellung, dass die Versammlungsfreiheit als Grundrecht und als wichtiges demokratisches Gut durch die Corona-Verordnungen "nicht per se außer Kraft gesetzt" sei. Es komme jeweils auf die konkret geplante Ausgestaltung der Versammlung an: "In diesem Fall mussten wir die Versammlung verbieten."