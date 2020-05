Jetzt teilen:

Giessen (red). Die Cafeteria des St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung ist ab Montag, 18. Mai, wieder für externe Besucher da und bietet Gerichte zum Abholen an. Bestellungen des Mittagsmenüs können von Montag bis Freitag zwischen 6 und 10 Uhr telefonisch unter 0641/7002-227 abgegeben werden. Das bestellte Gericht kann dann am selben Tag zwischen 12 und 14 Uhr für einen Preis von 6,50 Euro abgeholt werden. Es wird gebeten, das Geld passend mitzubringen, an die Mund-Nase-Bedeckung sowie den Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter zu denken. Um das Betreten des Gebäudes aus Sicherheitsgründen zu vermeiden, erfolgt die Abholung über den beschilderten Hintereingang. Dort ist zu klingeln. Die aktuelle Speisekarte ist im Internet unter www.jokba.de abrufbar.