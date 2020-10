Geriebene Folie, gezupfter Besen

Klangexperimente und bizarre Architektur: Musiker und DJ Ansgar Tappert. Fotos: Müller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das KiZ (Kultur im Zentrum) ist eine fest verankerte Institution der Stadt, in der Kultur und Gesellschaft zusammenfinden. Hauptsächlich werden die Räumlichkeiten für Kunstausstellungen von verschiedenen Vereinen, sowie Lesungen des Literarischen Zentrums Gießen (LZG) genutzt. Doch seit Kurzem wird der Kulturort auch musikalisch bespielt und beschallt. Am Samstagabend feierte die neu ins Leben gerufene Reihe "KiZ-Konzerte" ihre zweite Ausgabe.

Nach dem gelungenen ersten Durchlauf mit dem Konzert der "Gießen Improviser Pools" erlebten die aufgrund der Coronabeschränkungen nur knapp zugelassenen 20 Zuhörer einen Abend, der von elektronischen Klängen geprägt war, gemixt mit tollem Einsatz von Blasinstrumenten wie Saxophon und Klarinette - und ganz und gar nicht alltäglichen Sounds.

Block und Bogen

Denn Musiker und DJ Ansgar Tappert vom Kollektiv "Formvollendet" nutzte unter anderem Gegenstände wie Frischhaltefolie, Laubbesen oder eine Kombination aus Geigenbogen und Metallblock, um damit Töne zu erzeugen, die er per Sampletechnik nach und nach übereinander legte - was zu einem außergewöhnlichen, überaus interessanten Klangerlebnis führte. Der experimentierfreudige Tappert erzeugte beispielsweise durch das Reiben auf der Frischhaltefolie einen knisternden Ton, durch das Zupfen an den einzelnen Enden des Laubbesens entstand ein Klang, der an das traditionelle australische Blasinstrument Didgeridoo erinnert.

Fotos Klangexperimente und bizarre Architektur: Musiker und DJ Ansgar Tappert. Fotos: Müller Das Trio "Ausrauschen" mit Lukas Neuner am Saxophon, Stefan Waldeck am Mischpult und Kulturamtsleiter Stefan Neubacher am Kontrabass. 2

Zu den live eingespielten Sounds gesellten sich zudem "Visuals", die mittels eines Beamers an die Wand projiziert wurden. Zu sehen waren unter anderem Gebäude aus der ganzen Welt, die auf eigenartige Weise zu der dargebotenen Musik passten. Doch es blieb nicht nur bei Standbildern, die das Programm von Tappert erweiterten. Per Livestream wurde der Tänzer und Performer Howard Katz aus seinem Berliner Studio zugeschaltet, der die Sounds von "Formvollendet" in Bewegungen und Gesten umsetzte, inklusive Feuereinsatz durch eine Fackel.

Andere, aber ebenso abwechslungsreiche Musik bot das Kollektiv "Ausrauschen", bestehend aus Stefan Waldeck am Mischpult und Keyboard, Lukas Neuner (Saxophon und Klarinette), sowie Kulturamtsleiter Dr. Stefan Neubacher an Bass, Kontrabass und Gitarre. Dabei nutzte das Trio den Nachhall der KiZ-Räumlichkeiten für ihre Musik. Saxophonist Neuner bewegte sich immer wieder spielend durch den Raum oder setzte versetzt mit seinen tollen Soli ein, während Neubacher und Waldeck in einer anderen Ecke des Raums performten. So entstand ein vielseitiger Klangteppich, der von urbanen, industriellen, aber auch jazzigen Sounds geprägt war.

So entstand ein spezieller Mix, der vielleicht nicht den Nerv aller Zuhörer traf, aber in jedem Fall zeigte, wie vielseitig elektronische Musik einsetzbar ist und mit welchen überraschenden Alltagsgegenständen es möglich ist, Töne zu erzeugen.

Die Reihe "KiZ-Konzerte" wird am 26. November fortgesetzt. Dann bespielen Studierende vom Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik den Raum und präsentieren ihre Ergebnisse eines Kompositionsseminars unter der Leitung von David Holleber, Ole Hübner und Johannes Kühn.