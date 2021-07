Geringer Rückgang der Arbeitslosigkeit im Bezirk Gießen

Symbolfoto: Agentur für Arbeit

GIESSEN - Die Anzahl der Arbeitslosen im Bezirk der Arbeitsagentur Gießen ist erneut leicht gesunken. 17 578 Menschen waren im Juli arbeitslos gemeldet, 53 weniger als noch im Juni. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,7 Prozent. Im Juli des Vorjahres waren 2572 Menschen mehr registriert. Die Quote betrug damals 5,4 Prozent. "Die Arbeitslosigkeit auf dem hiesigen Arbeitsmarkt ist erneut leicht zurückgegangen. Bei jungen Menschen unter 25 Jahren ist die Erwerbslosigkeit zwar gestiegen, das lässt sich aber auf das jahreszeitübliche Schul- und Ausbildungsende zurückführen", kommentiert Michael Beck, Geschäftsführer Operativ der Arbeitsagentur Gießen, die neuesten Arbeitsmarktzahlen. "Diese Entwicklung insgesamt stimmt uns natürlich positiv und wird durch den langsam aber stetig steigenden Bestand an offenen Arbeitsstellen noch unterstrichen. Dennoch ist es derzeit sehr schwer, eine Prognose für die kommenden Monate zu geben. Die aktuellen Diskussionen um eine vierte Corona-Welle könnten sich als Bremse auf die Wirtschaft auswirken und mögliche Maßnahmen zur Eindämmung würden den Arbeitsmarkt erneut treffen."

Im Juli haben 2291 kurzarbeitende Betriebe im Bezirk der Agentur für Arbeit Gießen einen Antrag auf Auszahlung von Kurzarbeitergeld (KuG) gestellt und auch bewilligt bekommen. Das waren 243 betroffene Betriebe weniger als im Vormonat Juni. In der sogenannten Unterbeschäftigung im engeren Sinne ist die Anzahl der Menschen weiter leicht gesunken. Im Juli waren 24 126 Menschen registriert, 130 weniger als noch einen Monat zuvor. Ein Jahr zuvor waren noch 2173 Personen mehr verzeichnet.

Arbeitgeber meldeten im Juli der Arbeitsagentur Gießen sowie den Jobcentern des Kreises Gießen und der Wetterau insgesamt 1657 neue Stellen. Das waren 131 Arbeitsstellen mehr als im Vormonat Juni und 609 oder 58,1 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Der Bestand an offenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen stieg den fünften Monat in Folge an. Im Juli waren 6156 offene Stellen gemeldet, 508 Arbeitsstellen oder 9 Prozent mehr im Vergleich zum Vormonat. Im Juli 2020 waren 1216 oder 24,6 Prozent weniger Stellen gemeldet. Nach Geschlechtern betrachtet ist die Zahl der erwerbslos gemeldeten Männer im aktuellen Berichtsmonat zurückgegangen, die der Frauen ist gestiegen. 10 007 Männer waren im Juli im Gießener Agenturbezirk arbeitslos gemeldet. 163 männliche Erwerbslose weniger als im Vormonat. Im Vorjahresmonat waren 1668 Männer mehr gemeldet. 7571 Frauen waren im abgelaufenen Monat als erwerbslos registriert. Das waren 110 mehr im Vergleich zu Juni; im Vorjahresmonat waren 903 Frauen mehr arbeitslos gemeldet.

Aufgrund von Schul- und Ausbildungsende ist die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren im abgelaufenen Monat Juli gestiegen. 1650 junge Menschen unter 25 Jahren waren bei der Gießener Agentur registriert. 203 Jugendliche mehr als im Juni. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf nun 4,1 Prozent. Im Juli des Vorjahres lag die Arbeitslosenquote bei 5,5 Prozent. Im Juli waren 5686 Ältere gemeldet, 89 Personen weniger als noch im Vormonat Juni. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,3 Prozent (2020: 4,6 Prozent).

Im Kreis Gießen waren im Juli insgesamt 8238 Menschen erwerbslos gemeldet, ein Arbeitsloser weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,6 Prozent. Im Vorjahresmonat lag die Quote bei 6,4 Prozent. Damals waren 1179 Menschen mehr registriert. Das Jobcenter Gießen betreute im Juli 5783 Arbeitslose, 78 Personen weniger gegenüber Juni.