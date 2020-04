Geschäfte öffnen Montag auch in Gießen wieder

Seit Wochen ist der Seltersweg verwaist. Am Montag dürfen viele Geschäfte wieder öffnen. Archivfoto: Friese

GIESSEN Ab kommenden Montag kehrt ein Stück Alltagsleben in der Corona-Krise zurück. Denn dann dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern ihre Pforten wieder öffnen. "Wir sind mit dem Einzelhandel im Gespräch und in der Abstimmung. Bislang haben wir aber noch keine Rückmeldung, ob alle Läden öffnen, die das nach der Verordnung könnten", sagt Bürgermeister Peter Neidel im Gespräch mit dieser Zeitung. Kritik an den Regeln in Hessen übt Frank Sommerlad. "Es ist nicht nachvollziehbar, warum in Hessen zum Beispiel Baumärkte mit einer Verkaufsfläche zwischen 10 000 und 20 000 Quadratmetern öffnen dürfen aber dem Einrichtungshandel mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche eine Öffnung untersagt bleibt", so der Geschäftsführer der Einrichtungshäuser R. Sommerlad GmbH & Co. KG.

Bereits am Donnerstag hatte das Land darüber informiert, dass mit der Öffnung der Läden in der festgelegten Größe sowie - größenunabhängig - von Kfz- und Fahrradhändlern, Buchhandlungen, Bibliotheken und Archiven strenge Schutzkonzepte mit Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind. Laut hessischem Wirtschaftsministerium bedeutet das konkret: "In jedem Geschäft darf sich gleichzeitig nur eine Kundin oder ein Kunde je angefangener 20 Quadratmeter für den Publikumsverkehr zugänglicher Grundfläche aufhalten, um einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen im Geschäft sicherzustellen. Besteht die Gefahr einer Unterschreitung, beispielsweise in Kassenbereichen, dann müssen Trennvorrichtungen vorgesehen werden." Eisdielen dürften künftig sowohl Ware ausliefern als auch an der Theke verkaufen, allerdings nur im Außer-Haus-Verkauf und ohne das Anbieten von Sitzgelegenheiten. "Um Konflikte mit dem Abstandsgebot zu vermeiden, darf im Umkreis von 50 Metern kein Eis verzehrt werden", informiert das Wirtschaftsministerium.

Warum gilt die Grenze von 800 Quadratmetern? Das Ministerium erklärt: "Hessen hat sich aus Gründen der Klarheit für eine unmissverständliche Anwendung der 800 Quadratmeter-Regel für Einzelhandelsgeschäfte entschieden. Das heißt: Entscheidend ist die volle Verkaufsfläche des Geschäfts. Größere Läden müssen geschlossen bleiben. Dies vermeidet Auslegungsschwierigkeiten." Diese Grenze gelte auch für Geschäfte in Gewerbegebieten. Geschäften werde jedoch insgesamt erlaubt, zuvor bestellte Waren zu liefern oder von Kunden selbst abholen zu lassen. Dabei müssten jedoch hygienische Voraussetzungen eingehalten werden. "Darüber hinaus wird klargestellt, dass auch Geschäfte in Einkaufszentren öffnen dürfen, wenn ihre Verkaufsfläche kleiner als 800 Quadratmeter ist. Es zählt die Fläche des einzelnen Geschäfts", erläutert das Wirtschaftsministerium. Bereits am Donnerstag hat es klargestellt, dass Friseure ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen. Nicht jedoch die Gastronomie: "Restaurants und Gaststätten bleiben weiterhin geschlossen. Für diese Betriebe sind wie bisher nur Bestellungen zum Mitnehmen und Lieferungen möglich", teilt das Landesministerium mit.

Die Größe von 800 Quadratmetern "leitet sich aus dem Baurecht ab. Darüber spricht man von großflächigem Einzelhandel, für den andere bauliche Voraussetzungen gelten", verdeutlicht Neidel den Hintergrund der gewählten Größenordnung. An diesen Vorgaben habe man sich orientiert. Die Maskenpflicht, wie sie jüngst die Stadt Hanau eingeführt hat, sieht der Bürgermeister kritisch. "Ich finde es unglücklich, dass einzelne Kommunen Sonderwege gehen. Für Hessen gibt es lediglich die Empfehlung, einen Mundschutz zu tragen. Pflicht bedeutet ja auch, dass man es den Menschen ermöglicht, sie einzuhalten", meint Neidel auch mit Blick auf die Verfügbarkeit entsprechender Masken. Ohnehin wertet der Politiker eine Verpflichtung grundsätzlich skeptisch: "Es sollte eher in der Eigenverantwortung der Menschen liegen, Masken dort, wo es geboten ist, zu tragen."

Warum Hessen nicht wie Nordrhein-Westfalen Einrichtungshäuser und Babyfachmärkte öffnet, kann Sommerlad nicht nachvollziehen. "Einrichtungshäuser sind großflächige Einzelhandelsgeschäfte mit einer Niedrigfrequenz und haben aufgrund ihrer Größe die geringste Zahl an Besuchern pro Quadratmeter Verkaufsfläche. Es ist möglich, den Kundenstrom im Haus und auf den weiträumigen Parkplätzen so zu regeln, dass es zu keiner Verdichtung von Besuchern kommt. Die Hygieneregeln können somit optimal eingehalten werden", führt der Geschäftsführer aus. Die Kundenberatung lasse sich mit der erforderlichen Distanz von mindestens 1,50 Metern und unter Einhaltung der Hygienevorschriften durchführen. "Ich appelliere auch im Namen meiner Mitarbeiter an die Landesregierung in Hessen, diese Ausgrenzung und Benachteiligung unserer Branche so schnell wie möglich zu beenden und die Öffnung des Einrichtungshandels generell zu erlauben", unterstreicht Sommerlad. Selbstverständlich berücksichtigten die Häuser dann die selbstauferlegten, strengeren Kriterien zum Schutz aller Menschen. Dazu zählt der Geschäftsführer die Regulierung des Besucherstroms auf maximal einen Kunden auf 100 Quadratmetern Fläche. Zudem solle nur jeder zweite Parkplatz für Kunden zugänglich gemacht werden und Restaurants und Kinderhorte der Häuser bis auf Weiteres schließen. Neben umfangreichen Maßnahmen zur weiteren Steigerung der bereits hohen Hygienestandards will Sommerlad im Fall von Öffnungen für Warteschlangen Reglementierung und den Schutz der Kassenmitarbeiter vorsehen. Auch sollen "notwendige Beratungsgespräche nur unter strengstem Einhalten der Hygiene-Standards und weitestgehenden Sicherheitsmaßnahmen für Kunden und Berater" stattfinden, resümiert der Unternehmer mit Blick auf die Kriterien zum Schutz der Menschen.